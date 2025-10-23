Escándalo en la NBA: Terry Rozier y Chauncey Billups, arrestados por apuestas

Cada vez más el mundo del deporte en general está sensibilizado con las apuestas deportivas ilegales. El fútbol y el tenis son dos de los deportes que más han tenido que lidiar con este problema en los últimos años con jugadores e incluso árbitros que hacían apuestas en partidos en los que participaban. Sin ir más lejos en el mundo del fútbol uno de los casos recientes más sonados ha sido el de Sandro Tonali. El jugador del Newcastle United estuvo 18 meses sancionado por este motivo. Algo que también le ocurrió a un viejo conocido del fútbol español como Kieran Trippier o el tenista búlgaro, Simon Ivanov este mismo verano.

Evidentemente en Estados Unidos tampoco escapan de estas redes ilegales de apuestas deportivas con los propios competidores implicados en la trama. Allí donde las apuestas deportivas y los casinos son casi una religión, tanto la NFL, como la NBA y, en general, las grandes ligas también se han visto salpicadas por estos escándalos, el último, este mismo jueves, implicando a un jugador y a un entrenador en activo de la NBA.

El centrocampista Sandro Tonali, durante un partido del Newcastle en la Premier / ADAM VAUGHAN / EFE

El escándalo de las apuestas deportivas por el que han sido arrestados Rozier y Billups

Pues bien este jueves a primera hora de la mañana en Estados Unidos se ha conocido que el FBI ha arrestado a Terry Rozier y a Chauncey Billups por pertenecer supuestamente a una red ilegal de apuestas deportivas tal y como ha indicado el insider, Shams Charania.

En el caso de Rozier la alarma saltó a raíz de 30 apuestas hechas por un apostador profesional en apenas 46 minutos sobre las estadísticas de puntos, rebotes y asistencias del base en un partido entre Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans. Estas ascendían a 13.759 dólares en un duelo en el que el base solo jugó diez minutos por una lesión en el pie.

Por su parte, Billups, entrenador de los Trail Blazers de Portland, todavía se desconoce el grado de implicación en esta red. Durante la tarde de hoy, el FBI y la Policía de Nueva York darán una rueda de prensa en la que ofrecerán más detalles de este nuevo escándalo que sacude a la NBA.