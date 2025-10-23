El Programa de Formación Continua para entrenadores/as de la FBCV centra el foco en el entrenador como educador
La actividad impartida por Gabo Loaiza será el día 30 de octubre a las 19:00 horas
A. C.
El Programa de Formación Continua para entrenadores/as de la FBCV se centra en su próximo clínic online en la figura del entrenador de baloncesto y su importante papel en la educación integral de los jugadores/as, destacando cómo su responsabilidad trasciende lo competitivo y los resultados deportivos, dado que su verdadera inﬂuencia radica en educar a través del deporte: transmitiendo valores, fomentando el crecimiento personal y emocional de los jugadores, y creando un entorno donde el aprendizaje, el respeto y el desarrollo humano sean lo importante.
Estos son los pilares en torno a los que girará la actividad impartida por Gabo Loaiza, entrenador superior de baloncesto con amplia experiencia como técnico en diferentes categorías de formación y profesionales. Actualmente, es el entrenador de la selección U18 de Suecia y entrenador jefe del equipo Köping Stars.
El clínic será el día 30 de octubre a las 19:00 horas.
Próximos clínics
Es el primero de los tres que restan por celebrar en los meses de octubre y noviembre.
- 30 de octubre. Gabo Loaiza. La figura del entrenador como educador
- 11 de noviembre. Iván Íñiguez. Contraataque inteligente. Del rebote al aro en 3 decisiones
- 18 de noviembre. Lluís Riera. Ataque a zona. Romper defensas con inteligencia táctica.
Inscripciones
Las plazas son limitadas. Puedes inscribirte a cada actividad a través de la Agenda de Actividades del Programa de Formación Continua. La asistencia contará como horas de prácticas para los alumnos/as de los Cursos de Entrenador FBCV.
