El Programa de Formación Continua para entrenadores/as de la FBCV centra el foco en el entrenador como educador

El Programa de Formación Continua para entrenadores/as de la FBCV se centra en su próximo clínic online en la figura del entrenador de baloncesto y su importante papel en la educación integral de los jugadores/as, destacando cómo su responsabilidad trasciende lo competitivo y los resultados deportivos, dado que su verdadera inﬂuencia radica en educar a través del deporte: transmitiendo valores, fomentando el crecimiento personal y emocional de los jugadores, y creando un entorno donde el aprendizaje, el respeto y el desarrollo humano sean lo importante.

Estos son los pilares en torno a los que girará la actividad impartida por Gabo Loaiza, entrenador superior de baloncesto con amplia experiencia como técnico en diferentes categorías de formación y profesionales. Actualmente, es el entrenador de la selección U18 de Suecia y entrenador jefe del equipo Köping Stars.

El clínic será el día 30 de octubre a las 19:00 horas.

Próximos clínics

Es el primero de los tres que restan por celebrar en los meses de octubre y noviembre.

30 de octubre. Gabo Loaiza . La figura del entrenador como educador

. La figura del entrenador como educador 11 de noviembre. Iván Íñiguez. Contraataque inteligente. Del rebote al aro en 3 decisiones

Contraataque inteligente. Del rebote al aro en 3 decisiones 18 de noviembre. Lluís Riera. Ataque a zona. Romper defensas con inteligencia táctica.

Inscripciones

Las plazas son limitadas. Puedes inscribirte a cada actividad a través de la Agenda de Actividades del Programa de Formación Continua. La asistencia contará como horas de prácticas para los alumnos/as de los Cursos de Entrenador FBCV.