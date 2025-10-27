Trabajo, ilusión y mucha calidad en la Detección Alevín 2014
La actividad, puerta de entrada al Programa de Tecnificación FBCV, se ha desarrollado de manera simultánea en Carcaixent, Castellón y El Campello con la participación de más de 200 jugadores/as
A. C.
Los Alevines de segundo año, la generación de 2014, ha disfrutado este domingo de las tradicionales Jornadas de Detección Alevín, la actividad que se convierte en la puerta de entrada al Programa de Tecnificación FBCV y que se ha desarrollado de manera simultánea en Carcaixent, Castellón y El Campello con la participación de más de 200 jugadores/as.
Doble objetivo
Además de haber vivido la experiencia de entrenar con otros chicos y chicas de su edad, todos ellos/as han exhibido su ilusión y su gran capacidad de trabajo con el reto de estar entre los elegidos para incorporarse al Programa de Tecnificación, puesto que estas Jornadas han contado con un doble objetivo:
- Fase de Preselección: por un lado, incorporar a algunos de los jugadores/as participantes a la Preselección de la Comunitat Valenciana que preparará el próximo Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas.
- Fase de Tecnificación: por otro lado, constituir los grupos de trabajo que integrarán esta temporada la Fase de Tecnificación, en la que habrá tres sedes en toda la Comunitat. En ellas se realizarán un total de 14 sesiones de entrenamiento durante la temporada tratando de ayudar a su mejora individual como jugadores/as entrenando con otros compañeros de clubes diferentes pero con un nivel similar.
Tras estas Jornadas de Detección, los técnicos FBCV decidirán los jugadores/as que son convocados para el siguiente entrenamiento de la Fase de Preselección y de la Fase de Tecnificación. Y así sucesivamente tras cada jornada de trabajo hasta que queden configurados los grupos definitivos en cada sede.
Próximas jornadas
Las Jornadas de Detección para los Alevines de la generación 2015 se celebrarán el 30 de noviembre (inscripciones próximamente), mientras que los Benjamines de la generación 2016 tendrán sus Jornadas de Detección el día 25 de enero de 2026, con vistas a la segunda parte de la temporada.
Guía del Programa de Tecnificación 2025-2026
