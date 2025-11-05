Achille Polonara despierta del coma

Buenas noticias para Achille Polonara y su familia. El alero italiano del Dinamo Sassari se encuentra en plena batalla contra una leucemia mieloide y hace un mes tuvo que ser operado de urgencia. El jugador, de sólo 33 años, pudo recibir la médula de una mujer estadounidense con la que tuvo una gran compatibilidad. Tras la operación, eso sí, surgieron complicaciones y es que un trombo casi le quita la vida de un plumazo cuando se disponía a recibir el alta del Hospital de Bolonia donde se encuentra.

El joven exjugador del Baskonia estuvo en coma diez días hasta que esta semana ha vuelto a despertar. "Ha sucedido una locura, Achille ha entrado en coma", fueron las palabras a finales de octubre de Erika Bufano, su mujer, a Niccolò De Devitiis, periodista del programa televisivo 'Le Iene', que publicó la historia este martes.

Polonara lucha contra la leucemia en València / SD

"Le ha dado un trombo y el cerebro ha sufrido una falta de oxígeno, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas", advirtió en la misma llamada Erika Bufano. Días después, el mismo periodista volvió a ponerse en contacto con su esposa y ella le confirmó que la situación había cambiado tras 10 días en coma y que Polonara estaba fuera de peligro.

Ya puede salir a la calle

Aunque todavía no ha recibido el alta hospitalaria, Polonara ya puede salir ocasionalmente del hospital. Lo primero que hizo fue acudir al cumpleaños de una de sus hijas. Debe andarse con cuidado, ya que hace dos años también fue operado por una neoplasia testicular que le dejó dos meses fuera de las pistas.

El Valencia Basket tuvo un detalle con Polonara

Durante el encuentro entre el club taronja y el Virtus Bologna, equipo por el que pasó el italiano el curso pasado, el Roig Arena vivió un momento emotivo con él como protagonista no presente. Con 11-15 en el marcador y durante un tiempo muerto, una imagen de Achille apareció en el videomarcador. El abarrotado Roig Arena rompió en aplausos para quien fuera su rival en su etapa con el Baskonia.