Lucas Marí acaricia el 'triple-doble' en la NCAA

El base valenciano Lucas Marí fue titular por primera vez con la Universidad de Vermont en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA) y completó una sólida actuación en la victoria de su equipo ante Plattsburgh St. (113-62) en la que estuvo cerca de lograr más de una decena de puntos, rebotes y asistencias, lo que se conoce como un 'triple-doble'.

El jugador cuyos derechos mantiene el Valencia Basket fue titular y también uno de los dos jugadores que más minutos estuvo en la cancha, con un total de 23 en los que sumó 16 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Además, tuvo dos perdidas.

Para Marí fue su segundo partido con Vermont y su debut como titular dado que en la primera jornada no inició el encuentro en la pista.

Su trayectoria

Con 20 años recién cumplidos, el jugador de Godella estuvo las dos pasadas campañas en la dinámica del primer equipo del Valencia Basket, con el que se estrenó como profesional. Este verano ambas partes llegaron a un acuerdo para que continuara su formación en Vermont.

Hijo del exjugador del Valencia José Manuel Marí, Lucas Marí (Godella, Valencia, 2005) se incorporó a las categorías inferiores del Valencia Basket en 2016 y en 2022 debutó con el primer equipo de la entidad. En total, ha participado desde entonces en doce partidos.

Internacional con las categorías inferiores de la selección española, ganó la medalla de plata tanto en el Mundial sub 17 de 2022 y en el Europeo sub 18 de 2023.