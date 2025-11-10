Lenny Wilkens, leyenda de la NBA, fallece a los 88 años
Wilkens fue uno de los jugadores más dominantes en la década de los 60, fue ocho veces All-Star y fue campeón de la NBA como entrenador de los Seattle SuperSonics en 1979
EFE
Lenny Wilkens, miembro del Salón de la Fama de la NBA tanto como jugador como entrenador, falleció este domingo a los 88 años, informó la liga de baloncesto estadounidense.
Wilkens fue uno de los jugadores más dominantes en la década de los 60, fue ocho veces All-Star y fue campeón de la NBA como entrenador de los Seattle SuperSonics en 1979.
Ostenta el récord de partidos como entrenador en la NBA (2.487), ganó el oro olímpico como técnico de la selección estadounidense en los Juegos Olímpicos de 1996 y también trabajó como asistente en el equipo norteamericano en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.
"Lo mejor de la NBA como jugador y entrenador"
"Lenny Wilkens representó lo mejor de la NBA, como miembro del Salón de la Fama como jugador, como entrenador, y como uno de los más respetados embajadores de este deporte", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver.
