La NBA confirma las 12 ciudades europeas que tendrán un equipo fijo

George Aivazoglou, director general del proyecto NBA Europa, ha dado a conocer más detalles sobre el desembarco de la máxima competición baloncestística en el viejo continente. El plan es que el proyecto arranque en octubre de 2027 y contará con 16 equipos, 12 de ellos serán permanentes y los otros cuatro participantes serán sedes rotativas. Por su parte, Aivazoglou ya ha confirmado cuáles serán las doce ciudades que tendrán plaza fija.

Las doce sedes oficiales

Las sedes se encontrarán repartidas por diferentes países de Europa, estando España entre ellos. En la península ibérica tendrán equipo las ciudades de Barcelona y Madrid, mientras que el resto de ciudades serán: Milán, Roma, Londres, Manchester, París, Lyon, Berlín, Múnich, Atenas y Estambul. Para acceder a los otros cuatro cupos será necesario cumplir unos requisitos deportivos, uno de los billetes se lo llevará el ganador de la Basketball Champions League, organizada por FIBA, pero con un nivel muy inferior a la Euroliga, y las otras tres se conseguirán a través de las ligas nacionales.

Aún no se ha confirmado cuáles serán los equipos que ocupen la competición, pero se intuye que, por ejemplo, en España serán el FC Barcelona y el Real Madrid. Existe un sentimiento de sorpresa por la inclusión de ciudades con poca tradición en el baloncesto, como Manchester, sin embargo, desde la NBA han confirmado que ya se han entablado conversaciones con clubes de fútbol de gran músculo económico como el Manchester City y el Manchester United. Mientras tanto, otras localidades con gran historia en el deporte se han quedado fuera de las plazas fijas, como Belgrado.

Neal Sako y Matt Costello pelean por un rebote con Deck y Tavares. / acb Photo/Aitor Arrizabalaga

El caso de València

El nacimiento del proyecto NBA Europa surge como una alternativa para la Euroliga, pero organizada por FIBA. En el caso de España, València no cuenta con plaza fija, la cual podría ser ocupada por Valencia Basket, pero solo como sede rotativa. Por su parte, el club taronja confirmó que existían dudas si escoger el camino de la Euroliga o del proyecto NBA. En un principio surgieron esas dudas por el pago que debía realizar el club para integrarse en la Euroliga, no obstante, tras un descenso en las pretensiones por parte de la competición, Valencia BC firmó la invitación enviada por la Euroliga.