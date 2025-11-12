Las Escuelas de Invierno FBCV abren inscripciones

Las Escuelas FBCV (Invierno, Primavera y Verano) llevan muchos años conquistando a chicos y chicas de diferentes edades con propuestas educativas muy completas, con atención a cada edad, y con un hilo conductor común: la práctica deportiva.

Es momento de abrir una nueva temporada y lo hacemos coincidiendo con las vacaciones de Navidad. Ahí será cuando disfrutaremos de unas vacaciones escolares repletas de deporte y ocio gracias a las Escuelas de Invierno FBCV.

Fechas y horarios

Las Escuelas se desarrollarán en dos semanas diferentes, pudiendo inscribirte sólo a una de ellas o a las dos semanas completas:

Semana 1: 23, 24 y 26 de diciembre

23, 24 y 26 de diciembre Semana 2: 29, 30 y 31 de diciembre + el 2 de enero

El horario de las escuelas es de 08:00 a 14:30 horas, teniendo además la opción de contratar el servicio especial de comida, con salida hasta las 16:30 horas. El Polideportivo Municipal de Benimaclet, en Valencia, se erige como siempre en el escenario perfecto, con muchos espacios deportivos tanto al aire libre como a cubierto para así poder resguardarnos si hace frío.

Más que baloncesto

Los participantes en las Escuelas de Invierno FBCV disfrutarán no sólo del baloncesto, sino también de otras muchas modalidades deportivas y juegos tradicionales, así como talleres sociales y de manualidades. Todo ello dirigido por monitores titulados, en colaboración con la Federación de Esgrima de la Comunitat Valenciana (FECV) y cumpliendo con los altos niveles de inspección técnica de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia.

Toda la información e inscripciones a través del siguiente enlace.