Los Nets no levantan cabeza... y el español Jordi Fernández empieza a correr peligro

La NBA no se detiene. Los Brooklyn Nets encajaron este martes su décima derrota de la temporada en solo once partidos al verse superados 109-119 por los Toronto Raptors. Los hombres de Jordi Fernández son ahora mismo uno de los peores equipos de la liga, a la par de los Washington Wizards (1-10) y de los Indiana Pacers (1-9).

Hoy, en el Barclays Center de Brooklyn, volvieron a pecar de falta de contundencia defensiva, superados en el rebote 58 a 43. Los Nets son el equipo de la liga que más puntos encaja por partido, con 126,6 de media.

Para los Raptors (6-5), destacaron Brandon Ingram con 25 puntos y Immanuel Quickley con 24. Scottie Barnes (15 puntos y 11 rebotes) y Jakob Poeltl (12 puntos y 10 rebotes) firmaron dobles-dobles. Nic Claxton y Michael Porter Jr. fueron los máximos anotadores de los Nets con 21 puntos. Noah Clowney anotó 18 y el 'rookie' ruso Egor Demin 16.

Partidos clave para cerrar la semana

Los Nets cerrarán la semana con visitas a los Orlando Magic y los Washington Wizards, antes de enfrentarse dos veces a los Boston Celtics.