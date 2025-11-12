Los Nets no levantan cabeza... y el español Jordi Fernández empieza a correr peligro
Los Brooklyn Nets encajaron este martes su décima derrota de la temporada en solo once partidos al verse superados por los Toronto Raptors
EFE
La NBA no se detiene. Los Brooklyn Nets encajaron este martes su décima derrota de la temporada en solo once partidos al verse superados 109-119 por los Toronto Raptors. Los hombres de Jordi Fernández son ahora mismo uno de los peores equipos de la liga, a la par de los Washington Wizards (1-10) y de los Indiana Pacers (1-9).
Hoy, en el Barclays Center de Brooklyn, volvieron a pecar de falta de contundencia defensiva, superados en el rebote 58 a 43. Los Nets son el equipo de la liga que más puntos encaja por partido, con 126,6 de media.
Para los Raptors (6-5), destacaron Brandon Ingram con 25 puntos y Immanuel Quickley con 24. Scottie Barnes (15 puntos y 11 rebotes) y Jakob Poeltl (12 puntos y 10 rebotes) firmaron dobles-dobles. Nic Claxton y Michael Porter Jr. fueron los máximos anotadores de los Nets con 21 puntos. Noah Clowney anotó 18 y el 'rookie' ruso Egor Demin 16.
Partidos clave para cerrar la semana
Los Nets cerrarán la semana con visitas a los Orlando Magic y los Washington Wizards, antes de enfrentarse dos veces a los Boston Celtics.
