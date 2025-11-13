Brutal paliza en el duelo de españoles de la NBA

Los Boston Celtics pasaron por encima de los Memphis Grizzlies (131-95) este miércoles, en el primer cara a cara entre Santi Aldama y Hugo González, los dos únicos españoles actualmente en la NBA.

Lejos quedan aquellos tiempos en los que un puñado de españoles brillaba en los pabellones de la NBA. En la temporada 2016-17 llegaron a ser diez, con Pau Gasol -doble campeón de liga con Los Angeles Lakers- como líder.

Le acompañaban nombres como el de su hermano Marc (también campeón de la NBA con los Toronto Raptors), además de Ricky Rubio, José Calderón, Sergio Rodríguez, Álex Abrines o los hermanos Willy y Juancho Hernangómez.

Hoy, únicamente Santi Aldama, en los Grizzlies, y el 'rookie' Hugo González, recién llegado a los Celtics, mantienen vivo ese legado en la mejor liga del mundo.

Aldama vs. González

Aldama y González se enfrentaron este miércoles por primera vez en la NBA, en el TD Garden de Boston. Aldama, con más protagonismo que González -a quien Joe Mazzula sigue sin dar demasiados minutos-, se llevó el duelo particular, aunque sus Grizzlies siguen naufragando en este inicio de temporada.

El canario, de hecho, fue el mejor de su equipo con 14 puntos (4 de 11 en tiros de campo), 6 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y un tapón. Jugó 23 minutos y 35 segundos, empezando desde el banquillo.

El madrileño, por su parte, dispuso de 8 minutos y 12 segundos en pista, repartidos entre el segundo y el último cuarto, en los que capturó un rebote y puso un tapón. Eso sí, dejó la jugada de la noche para deleite de los aficionados.

Más allá del duelo entre los españoles, los Celtics (6-7) firmaron su victoria más abultada de la temporada 24 horas después de encajar una dura derrota en Philadelphia. Los Celtics superaron de +36 a los Grizzlies (4-9), que han perdido siete de sus últimos ocho partidos. Payton Pritchard fue el mejor de los Celtics con 24 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Derrick White aportó 20 puntos y Jaylen Brown 19.

Los Celtics terminaron con 50 de 99 en tiros de campo (50,5 % de acierto), incluidos 21 de 51 en triples (41,2 %), unos porcentajes de puntería con los que machacó al rival. Además, superaron a los Grizzlies en el rebote 68 a 53.

Los Grizzlies afrontaron el partido con la baja de última hora del cada vez más discutido Ja Morant por molestias en el tobillo derecho. La de Morant se sumó a otras importantes bajas como las de Ty Jerome, Scotty Pippen Jr. y Zach Edey.

Los hombres de Tuomas Iisalo, encuadrados en el competitivo Oeste, parecen estarse despidiendo de la temporada cuando apenas empieza. El máximo anotador de Memphis fue Jaren Jackson Jr. con 18 puntos. Vince Williams Jr. y Cedric Coward aportaron 12 cada uno.

Los Celtics dominaron el duelo durante 48 minutos, de la primera a la última posesión. Empezaron a abrir hueco poco antes del descanso y su máxima diferencia fue de +38, conseguida antes de que los Grizzlies anotasen los últimos dos puntos del partido.