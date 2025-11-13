La selección española 'taronja' debuta ante Italia en el torneo preparatorio para el Premundial

La selección española femenina de baloncesto, con cuatro jugadoras 'taronja' en el equipo, afronta desde este viernes en La Línea de la Concepción (Cádiz) un torneo amistoso de preparación para el próximo Premundial y en el primer partido se medirá a Italia (18.45 horas). Elena Buenavida, Awa Fam, María Araújo y Alicia Flórez, cedida en el Duran Maquinaria Ensino, son las cuatro jugadoras que representan a Valencia Basket en esta concentración.

El seleccionador, Miguel Méndez, ha convocado a dieciséis jugadoras y las principales novedades son los regresos de María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson.

Italia es la vigente medalla de bronce en el último Europeo y rival de grupo en el Premundial; y Francia es la actual subcampeona olímpica. Tras el partido ante el combinado itlaiano, la selección se enfrentará a Francia el domingo desde las 17.00 horas, mientras que el sábado, las italianas se enfrentarán a las francesas a las 9.30 horas.

Lista completa

La lista está formada por diez de las jugadoras que consiguieron el pasado verano la medalla de plata del Eurobasket, como son las bases Iyana Martín, Aina Ayuso y Mariona Ortiz; las escoltas Helena Pueyo y Elena Buenavida; la alero Andrea Vilaró; las ala pívots Paula Ginzo, Irati Etxarri y María Araújo; y la pívot Awa Fam. A ellas, se unen Conde, Cazorla, Quevedo y Gustafson, que regresan a la selección tras sus lesiones, y Soriano, que debutó en febrero.

El Premundial de la Copa del Mundo Femenina se disputará en cuatro sedes simultáneamente del 11 al 17 de marzo, en Estambul (Turquía), Lyon-Villerbaune (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China).

Entrenamiento / BALONCESTO ESPAÑA

España está encuadrada en el Grupo B y se enfrentará, por este orden, a Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y Estados Unidos. Se clasificarán los tres mejores equipos porque las estadounidenses ya tienen el billete como actuales campeonas de América. Las otras selecciones que ya se han clasificado son la anfitriona, Alemania, además de Australia, Bélgica y Nigeria, campeonas continentales.

Paréntesis en la Liga F Endesa

Esta nueva Ventana FIBA abre un paréntesis en la competición tanto de la Liga F Endesa como la Euroliga por lo que el Valencia Basket no volverá a jugar hasta el próximo 23 de noviembre cuando reciban al Leganés en el Roig Arena. Entre las convocadas por Miguel Méndez no está Raquel Carrera que tras el acuerdo entre el Valencia BC y la Federación Española de Baloncesto se ha quedado en València para seguir recuperándose de las molestias que arrastra en una de sus rodillas.