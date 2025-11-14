Derrota de España en el debut de Alicia Flórez con la selección

La selección española femenina de baloncesto, con cuatro jugadoras del Valencia Basket en su convocatoria, afrontaba el primero de los dos amistosos de preparación previos al Pre Mundial. Ante Italia, la vigente medalla de bronce en el último Europeo y rival del próximo Pre Mundial, España no ha conseguido 'dar la talla', finalizando el encuentro con un marcador de 61-77. El seleccionador, Miguel Méndez, ha citado a dieciséis jugadoras, siendo Elena Buenavida, Awa Fam, María Araújo y Alicia Flórez (cedida en el Duran Maquinaria Ensino) las jugadoras que representan al conjunto 'taronja'

Con un quinteto inicial formado por la 'taronja' y más joven de la convocatoria Awa Fam, Megan Gustafson, Mariona Ortiz, Helena Pueyo y María Conde, el partido no comenzó de forma positiva para la selección española. Durante el primer cuarto, España no fue agresiva en el rebote ofensivo, además de mostrarse errática en el tiro. Además, Italia firmó cinco triples durante los primer cuarto, mientras que la selección española ninguno, dando un resultado de 10-24 en el primer parcial.

Poco juego interior

Durante el segundo cuarto, las jugadoras de Miguel Méndez subieron las líneas y fueron más agresivas en defensa, además de ser más dañina en el juego interior a través de la figura de la 'taronja' María Araújo que, además, firmó el primer triple de España en el partido, el cual llegó después de 15 minutos de encuentro. Durante el tiempo muerto, Méndez insistió en lo que sería una constante a lo largo de todo el partido, en ser más incisivas en las jugadas interiores.

La gran noticia del partido se centró en la figura de Alicia Flórez. La jugadora 'taronja' cedida en DM Ensino ingresó al terreno de juego para sumar en los uno contra uno, certificando su debut con la selección española de baloncesto. De esta forma, Flórez sumó sus primeros siete minutos con 'La Familia' y firmó tres rebotes en un debut complicado.

De menos a más

Tras el descanso, ambos equipos le imprimieron un mayor ritmo al partido. España, durante los primeros minutos del tercer cuarto, volvió a la cancha con una versión más fluida en ataque y mejores en la transición, pero sin aprovechar del todo el juego interior y, especialmente, la figura de Awa Fam, pues la jugadora de Valencia Basket ha sido la figura más destacada en ese aspecto. La imagen de la selección ha sido mejor tras el entretiempo, sin embargo, España había perdido los tres cuartos disputados y la distancia ya era de 21 puntos (40-61).

Elena Buenavida durante el España - Italia / EFE / Carrasco Ragel

A pesar de la distancia en el electrónico, las de Miguel Méndez no bajaron los brazos y vencieron en el último parcial, firmando unos buenos diez minutos finales. Iyana Martín fue la principal artífice del acercamiento en el marcador como revulsiva, convirtiéndose en la máxima anotadora (11) del conjunto español para cerrar el marcador final de 61-77. Por su parte, Awa Fam anotó ocho puntos, los mismos que María Araújo. Elena Buenavida anotó cuatro.

El siguiente encuentro de preparación en la ventana FIBA

El siguiente encuentro que disputará la selección española también será contra un rival de entidad, el combinado francés. El cuadro 'galo' ostenta el cargo de subcampeona olímpica en París 2024, por tanto, será otra prueba de nivel para las españolas. Ambas selecciones se enfrentarán el próximo domingo a las 17:00 en un nuevo amistoso necesario para seguir conociendo a las compañeras.