Francia, nuevo examen de nivel para España

La selección española de baloncesto femenina continúa su preparación del PreMundial y este domingo, 16 de noviembre a partir de las 17:00 horas afrontará, ante la potente Francia, el segundo partido del triangular que está disputando en La Línea de la Concepción (Cádiz). Tras caer el pasado viernes `por 61-77 ante Italia en el partido inaugural, ahora España busca resarcirse ante otro rival de gran nivel como es Francia.

Awa Fam / FEB

La selección española femenina de baloncesto, con cuatro jugadoras 'taronja' en el equipo, buscará quitarse el mal sabor de boca del partido ante iItalia Elena Buenavida, Awa Fam, María Araújo y Alicia Flórez, cedida en el Duran Maquinaria Ensino, son las cuatro jugadoras que representan a Valencia Basket en esta concentración. Flórez debutaba ante Italia con la selección absoluta y ahora buscará su primera victoria.

El seleccionador, Miguel Méndez, ha convocado a dieciséis jugadoras y las principales novedades son los regresos de María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson.

Segundo partido

Tras caer ante Italia, bronce en el pasado Europeo, España se mide ahora a Francia, vigente subcampeona olímpica. España prepara con esta concentración el Premundial de la Copa del Mundo Femenina que se disputará en cuatro sedes simultáneamente del 11 al 17 de marzo, en Estambul (Turquía), Lyon-Villerbaune (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China).

España está encuadrada en el Grupo B y se enfrentará, por este orden, a Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y Estados Unidos. Se clasificarán los tres mejores equipos porque las estadounidenses ya tienen el billete como actuales campeonas de América. Las otras selecciones que ya se han clasificado son la anfitriona, Alemania, además de Australia, Bélgica y Nigeria, campeonas continentales.