Resumen NBA: Los Pistons vuelan, los Lakers se pasean y Harden corta la mala racha de los Clippers

Los Detroit Pistons sumaron este viernes su novena victoria consecutiva para confirmarse como líderes del Este, en una jornada de Copa de la NBA en la que Los Ángeles Lakers se pasearon en en el campo de los New Orleans Pelicans al ritmo de Luka Doncic, Austin Reaves y Deandre Ayton.

La noche vio además unas sobresalientes actuaciones del dominicano Karl Anthony Towns, que destrozó a los Miami Heat con 39 puntos, y de James Harden, que firmó un triple doble de 41 puntos, catorce rebotes y once asistencias en el 143-137 de Los Ángeles Clippers en la doble prórroga contra los Mavericks.

La baja de Cade Cunningham no cortó el vuelo de los Pistons, que triunfaron por 114-105 en casa contra los Philadelphia 76ers con Javonte Green (21 puntos y 9 rebotes) liderando a un grupo de seis jugadores con dobles dígitos.

Los Pistons tienen un balance de 11-2 y tumbaron a unos Sixers que llegaron a Detroit sin poder contar con Joel Embiid ni Paul George.

Detrás de los Pistons se encuentran los Knicks del técnico Mike Brown (8-4), que volvieron a la senda del triunfo en el Madison Square Garden después de perder el invicto en casa con su revés frente a los Orlando Magic.

Karl Anthony Towns se encargó de reactivar a los Knicks con una sobresaliente actuación en el triunfo 140-132 contra los Miami Heat. Acabó con 39 puntos y once rebotes. Conectó seis de los 21 triples de unos neoyorquinos que lanzaron hasta 53 veces desde el arco. Landry Shamet también participó en la fiesta con 36 puntos y seis triples saliendo del banquillo.

Los Heat perdieron su segundo partido consecutivo, pese a los 38 puntos de Norman Powell y a los 27 puntos, nueve rebotes y siete asistencias del mexicano Jaime Jáquez.

'Thriller' en Milwaukee

Tuvieron que sudar más de lo previsto los Bucks para imponerse en casa a los Charlotte Hornets. Los visitantes los llevaron a la prórroga, pero en ese momento el equipo de Doc Rivers los arrolló con un contundente 18-5.

Giannis Antetokounmpo selló un doble doble de 25 puntos y 18 asistencias, y Kyle Kuzma aportó 29 puntos, diez rebotes, cinco asistencias y cuatro robos para los Bucks.

Los Hornets se rindieron pese a acabar con dos jugadores con 32 puntos, Kon Knueppel y Miles Bridges.

Fue mucho más cómodo el triunfo de los Houston Rockets, que arrollaron 140-116 a los Portland Trail Blazers de Tiago Splitter con 30 puntos de Kevin Durant y 25 puntos, diez rebotes y nueve asistencias del turco Alperen Sengun.

Los Nets de Jordi Fernández, sin paz

Siguen sin ver la luz los Nets del técnico español Jordi Fernández, que perdieron ante los Orlando Magic (105-98) su décimo partido de los once disputados en esta temporada.

Sin Paolo Banchero, Franz Wagner lideró a los Magic con 25 puntos. En los Nets, el mejor fue Michael Porter Jr, con 27 puntos.

Entre los demás resultados de la noche, los Minnesota Timberwolves se impusieron por 124-110 a los Sacramento Kings, con 35 puntos de Anthony Edwards.

Los Clippers zanjaron su racha de seis derrotas consecutivas con una trabajada victoria por 143-137 en Dallas tras pasar por una doble prórroga.

Sin Kawhi Leonard, James Harden dominó con 41 puntos, catorce rebotes y once asistencias, con 13 de 25 en tiros de campo y seis triples. Ivica Zubac contribuyó con 27 puntos y quince rebotes para los Clippers.

En los Mavericks, Cooper Flagg, número uno en el último draft, se quedó en 16 puntos y cinco rebotes.