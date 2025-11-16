Francia remonta a España en un partido marcado por la lesión de Elena Buenavida

La selección española femenina de baloncesto, con cuatro jugadoras del Valencia Basket en su convocatoria, afrontaba el segundo y último de los amistosos de preparación previos al Pre Mundial, que se disputará entre el 11 y el 17 de marzo. Tras la amplia derrota ante Italia, era el turno de enfrentarse a Francia. De las dieciséis convocadas, Miguel Méndez ha escogido a doce jugadoras para enfrentarse a la subcampeona olímpica en París 2024. Entre ellas se encuentran tres 'taronja': Elena Buenavida, Awa Fam y Alicia Flórez (cedida en el Durán Maquinaria Ensino). Por su parte, María Araújo no ha sido citada para el encuentro. España fue claramente de más a menos y sufrió una dura remontada, finalizando con un resultado de 68-72.

Con un quinteto inicial formado por Irati Etxarri, Megan Gustafson, Mariona Ortiz, la 'taronja' Elena Buenavida y María Conde, el partido comenzó con luces y sombras para el combinado nacional. El encuentro empezó con un buen triple de Gustafson y, pese a las cualidades de Francia, las jugadoras de Miguel Méndez mostraban una buena versión, especialmente mejorada respecto al enfrentamiento ante Italia.

Un gran inicio de partido

En el encuentro frente al combinado 'transalpino' pesó mucho el mal inicio de las españolas, una problemática que estaban solucionando con un gran arranque de partido. En ataque tomó mejores decisiones y el trabajo defensivo colectivo estaba siendo infinitamente superior. Sin embargo, no todo podía ser positivo, pues la primera mala noticia llegaría pronto. Y es que Elena Buenavida se torció el tobillo, produciéndole un esguince que le apartó de la cancha para el resto del encuentro. No obstante, no pareció demasiado grave, pues estuvo realizando estiramientos en la banda.

En su lugar ingresó Alicia Flórez que siguió dejando buenos minutos con la selección española y se mostró muy valiente pese a ser solo su segundo encuentro como internacional, siendo la máxima reboteadora de su equipo (6). Tras vencer en el primer cuarto, durante el segundo parcial el partido siguió con la misma dinámica. España encontró una gran fluidez en su juego y se marchó al descanso con fantásticas sensaciones (37-25). El trabajo defensivo estaba siendo excelente, el cuadro español subió la intensidad defensiva respecto al anterior encuentro y no dejó a Francia encontrar vías de tiro. Por su parte, Awa Fam fue importante haciendo daño por el pasillo interior a través de sus penetraciones.

Iyana Martín en el España-Francia / A.Carrasco Ragel / EFE

Cambio en la selección francesa

Tras el descanso se produjo un intercambio de golpes entre ambos conjuntos a base de triples y España alcanzó la mayor distancia en el mayor distancia en el marcador durante el partido (45-30). No obstante, el vendaval ofensivo 'galo' se puso en marcha rápidamente. A partir de una gran efectividad en el lanzamiento de tres, Francia consiguió 'machacar' el entramado defensivo español y darle la vuelta al marcador. Con un parcial de 15-28 en el tercer cuarto, los 12 puntos de diferencia que había cosechado España antes del entretiempo desaparecieron.

Finalmente, durante el último cuarto Francia ha conseguido aumentar la distancia en el electrónico, aunque España se ha acercado en los minutos finales. Sin embargo, un triple de Astier ha decidido el partido. Ahora, la selección española ya tiene marcada la cita del Pre Mundial. Entre los días 11 y 17 de marzo se medirá a los integrantes del grupo B: Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y Estados Unidos. Se clasificarán los tres primeros, pues las estadounidenses ya tienen su billete para el Mundial. Por su parte, 'La Familia' no ha participado en dicha competición desde hace ocho años.