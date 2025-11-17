Equipos clasificados para la Copa Junior Femenino Preferente
CB Castellón, Dormitienda Escolapias, CBM Benifaió Alvinox y Sofati Lucentum Alicante son los cuatro equipos que han logrado clasificarse para la Copa Junior Femenino Preferente, que se pondrá en juego en la localidad de Pego los días 6 y 7 de diciembre
CB Castellón, Dormitienda Escolapias, CBM Benifaió Alvinox y Sofati Lucentum Alicante son los cuatro equipos que han logrado clasificarse para la Copa Junior Femenino Preferente, que se pondrá en juego en la localidad de Pego los días 6 y 7 de diciembre tras el acuerdo alcanzado por la FBCV con el Ayuntamiento de Pego y el Club Bàsquet Pego.
Ha sido un apasionante fin de semana en esta categoría porque ninguno de los cuatro equipos tenía asegurado el billete a la Copa y todo quedaba a expensas de esta última jornada de la primera vuelta, que nos brindó partidos extraordinarios, como por ejemplo los enfrentamientos directos entre los invictos en el Grupo A (CB Castellón e Ipea Jovens L’Eliana) y el Grupo C (Dra Marcela Juárez UPB Gandia y CBM Benifaió Alvinox), cuyos vencedores lograban el premio de estar en la Copa.
La competición se emitirá en directo a través de EsportViu (la nueva plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV con la retransmisión de InGame Producciones, partner audiovisual de la FBCV.
Estos son los emparejamientos en el camino al título.
Sábado 6 de diciembre
17:00 h. Semifinal 1: Sofati Lucentum Alicante – CB Castellón
19:00 h. Semifinal 2: Dormitienda Escolapias – CBM Benifaió Alvinox
Domingo 7 de diciembre
12:00 h. Final
El campeón de la Copa Junior Femenino Preferente, además de proclamarse campeón de la competición, ascenderá a Nivel Autonómico para la siguiente temporada siempre que, a la finalización de la competición en su grupo, ocupe una de las plazas que dan derecho a participar en los Cuartos de Final del Campeonato Preferente.
- Rafa Mir: 'Corberán es uno de los mejores entrenadores que he tenido
- FINAL: Valencia Basket afianza su liderato
- Fran Pérez se acuerda del Valencia CF
- El Valencia Basket gana el pulso por el liderato ante La Laguna Tenerife
- Valencia CF: Filial por y para el primer equipo
- André Almeida, el volante con el que Corberán quiere conducir la reacción del Valencia
- Detenidos dos miembros de 'Indar Gorri' por agredir a tres aficionados del Valencia
- Vicente Iborra opina sobre la salida de Pepelu al Valencia