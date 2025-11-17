El extaronja Evans, elegido por novena vez MVP de la jornada

Shannon Evans, base del MoraBanc Andorra, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la séptima jornada de la Liga Endesa, su novena distinción en su carrera y la segunda con la camiseta del equipo del Principado.

El base norteamericano con pasaporte guineano fue clave en la victoria de su equipo ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos con 27 puntos, 3 rebotes, y 5 asistencias para 31 de valoración.

Evans, que también vistió las camiseta de Real Betis (2021-2023), Valencia Basket (2023) y Joventut de Badalona (2024), alcanzó esos guarismos con un 8/9 (89%) en tiros libres, 5/7 (71%) en lanzamientos de dos y 3/6 (50%) en triples en los 30:54 minutos que estuvo sobre el parqué.

Shannon Evans, en el partido entre el Valencia Basket y el Surne Bilbao Basket / F. Calabuig

Su noveno MVP

Esta es la novena vez en la que Evans logra ser Jugador de la Jornada, tras conseguirlo cinco veces en la temporada 2021/2022 (Jornadas 18, 21, 27, 33 y 34), dos en la 2022/2023 (Jornadas 3 y 11), y una en la 2024/2025, esta última con la elástica del MoraBanc Andorra.