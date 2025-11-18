Álvaro Cárdenas, sorpresa de Chus Mateo en su primera convocatoria como seleccionador nacional

Chus Mateo ha dado a conocer este martes su primera lista como seleccionador de la Selección española de baloncesto. Entre los jugadores convocados ha habido bastantes sorpresas. Y es que el ex técnico del Real Madrid ha tenido que reinventarse debido a las numerosas ausencias de jugadores que compiten en la Euroliga y en la NBA, competiciones que no pausan su actividad en estas fechas, impidiendo a los internacionales estar disponibles para sus naciones.

Entre los 14 -más dos- convocados destaca la presencia de Álvaro Cárdenas. El joven base granadino, que fichó por Valencia Basket el pasado mes de junio tras poner fin a su etapa universitaria en Boise State, está viviendo su primera experiencia profesional en el Peristeri BC griego, donde está cedido esta temporada 2025-26.

El buen hacer del jugador andaluz en el equipo que milita en la A1 Ethniki, máxima categoría del basket griego, ha dado sus frutos. Sin ir más lejos en la última jornada, pese a la derrota de su equipo frente a Karditsas (88-74), Cárdenas firmó un 'doble-doble', reivindicando su potencial e incidencia en el combinado balcánico.

El próximo Mundial en el horizonte

En esta fecha internacional, el combinado nacional disputará dos encuentros de clasificación para el próximo Mundial de baloncesto, que se disputará en Catar durante el mes septiembre de 2027.

Dinamarca y Georgia serán los rivales de 'La Familia'. El debut de Chus Mateo al frente de la selección, ante el combinado nórdico, será el próximo jueves 27 a partir de las 18:30 horas. El choque ante Georgia, un rival exigente tal y como demostró este mismo verano en el Europeo, tendrá lugar el domingo 30 desde las 19:45 horas.

Convocatoria completa

Los 14 jugadores convocados son: Izan Almansa (Real Madrid), Francis Alonso (Río Broegán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), Lluis Costa (Coviran Granada), Alberto Díaz (Unicaja), Dani Díez (Burgos), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Fran Guerra (La Laguna Tenerife), Great Osobor (Science City Jena), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Álex Reyes (BAXI Manresa), Mikel Salvó (Dreamland Gran Canaria) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza).