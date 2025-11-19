La acb y la Liga Endesa reivindicarán este fin de semana la campaña que denuncia la violencia machista
En todos los encuentros de la octava jornada de la máxima competición del baloncesto español se mostrará una pancarta con el lema "El deporte contra la violencia machista"
El baloncesto español une fuerzas este fin de semana para denunciar la violencia machista. Con motivo del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, la acb y la Liga Endesa se sumarán a la campaña "El deporte contra la violencia machista", impulsada por el Consejo Superior de Deportes y la Secretaría de Estado de Igualdad.
La acb y la Liga Endesa se comprometen con la causa y, de esta manera, reivindican la importancia de luchar por esta causa. Un compromiso que se traduce en la visibilidad que el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres recibirá este mismo fin de semana en la octava jornada de la Liga Endesa.
Antes del comienzo de cada uno de los nueve encuentros programados para este fin de semana en la máxima categoría del baloncesto español, los dos equipos, junto al equipo arbitral saltarán a la pista con una pancarta que lucirá el lema de la campaña, que no es otro que "El deporte contra la violencia machista".
Dicha pancarta destaca por su característico color morado, presente tanto en las letras como en el lazo, y que es el principal símbolo de la lucha contra la violencia de género.
Una campaña que movilizará al deporte
El pasado lunes, el Consejo Superior de Deportes y la Secretaría de Igualdad presentaron esta iniciativa para que, de la misma manera que harán la acb y la Liga Endesa, todas las federaciones deportivas, las ligas profesionales, los clubesm las asociaciones y los deportistas se unan para "decir alto y claro que no hay lugar para la violencia contra las mujeres".
Tal y como recogió la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, la visibilidad que tiene el deporte es un escenario perfecto para esta reivindicación: "Miles de chicas y chicos miran cada día a sus deportistas como referentes y, por eso, es importante que los valores deportivos contribuyan a la construcción de la ciudadanía y de los derechos humanos para todas las personas".
