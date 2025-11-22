Un nuevo adiós en la NBA: Chris Paul anuncia su retirada

El firmamento de estrellas de la NBA post Michael Jordan sigue apagándose. La nueva generación con los Giannis, Doncic, Jokic y Shai se adueñan poco a poco del nuevo universo NBA, mientras las grandes estrellas de las últimas décadas van diciendo adiós. Chris Paul ha anunciado su retirada del baloncesto profesional al final de la presente temporada. El genial base se despedirá de la NBA tras 21 cursos en la liga y con 40 años. Este año será la última oportunidad que tendrá para conquistar un ansiado anillo que se le ha resistido durante toda su trayectoria en la NBA, pero que a priori parece complicado para unos Clippers que cuentan también con Kawhi Leonard.

Con la retirada de Paul (CP3) se va otro de los grandes magos pasadores de la liga en las últimas dos décadas, probablemente uno de los herederos más justos de Steve Nash y de Jason Kidd. Chris Paul dejará atrás 12 participaciones en el All-Star Game, 4 elecciones en el Mejor Quintento de la temporada, Novato del año (2006), cinco veces líder en asistencias en la NBA (2008, 2009, 20014, 2015, 2022) y otros seis como mejor ladrón de la NBA (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014). Unos logros coronados por las dos medalles de Oro conseguidas en Pekín 2008 y Londres 2012, además de un Bronce en el Mundial de Japón 2006.

Chris Paul escucha el Himno de los Estados Unidos tras recibir la medalla de Oro en Londres 2012 junto a James Harden y Anthony Davis / AP

Chris Paul es sin lugar a dudas un jugador generacional, que dejó atrás la franquicia que apostó por él, New Orleans Hornets, en busca de la gloria, pero que después no ha logrado alcanzar en ningún equipo. Todo y que la NBA vetó su traspaso a Los Angeles Lakers en 2011 en una operación polémica y que le hubiera juntado con Kobe Bryant y Pau Gasol en un súper equipo.

Finalmente CP3 terminó marchándose al 'vecino', unos Clippers donde marcó una época, pero que nunca pudo rematar con unas Finales NBA. Los Clippers, con Vinny del Negro primero y después con Doc Rivers, intentaron acercarse a la élite del oeste con CP3, un joven Blake Griffin, los últimos coletazos de Chauncey Billups y DeAndre Jordan. Nunca lograron llegar a las Finales NBA.

Más tarde Paul probó suerte en los Rockets, donde estuvo dos temporadas junto a James Harden, después un corto paso por OKC, tres años en los Suns con Devin Booker y Kevin Durant, alcanzando las Finales NBA en 2021, cayendo contra los Bucks de Giannis y la última etapa en San Antonio como mentor de Victor Wembanyama hasta su regreso a los Clippers en este último curso 25/26.

El rey de las 'asistencias' en la NBA

Más allá de los títulos como líder de la liga en pases de canasta y también en robos, CP3 se convirtió en un asiduo a las mejores jugadas de cada noche por sus asistencias de ensueño. Un estilo muy característico y similar al que luego se vio en la NBA también con Ricky Rubio de bases generadores de juego, en una época donde los anotadores voraces comenzaban a aflorar en los; Derrick Rose, Russell Westbrook y más tarde John Wall.

Chris Paul, más allá de lo que ocurra este curso, se cerrará su carrera deportiva con unos promedios de; 16'9 puntos, 9'2 asistencias y 2 robos.