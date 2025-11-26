España inicia la era Chus Mateo ante Dinamarca, con el foco en Álvaro Cárdenas

España abrirá este jueves (18:30 h) en Farum su camino hacia el Mundial 2027 y lo hará estrenando etapa bajo el mando de Chus Mateo. Un debut marcado por las ausencias de jugadores Euroliga y NBA, que ha obligado al nuevo seleccionador a confeccionar una lista renovada en la que destaca especialmente la presencia de Álvaro Cárdenas. El base granadino, fichado este verano por el Valencia Basket y cedido en la liga griega, se convierte en una de las principales novedades de la convocatoria de 14 jugadores.

Un base en crecimiento desde su llegada a Grecia

Cárdenas, de 22 años, está viviendo su primera experiencia profesional en el Peristeri BC. Su progresión ha sido evidente desde el inicio de la temporada: dirige, asume responsabilidad y ha logrado firmar actuaciones de peso, como el reciente doble-doble ante Karditsas en la A1 Ethniki. Su rendimiento en Grecia ha sido determinante para que Mateo apueste por él en su estreno como seleccionador.

El técnico madrileño busca perfiles con frescura, toma de decisiones rápida y capacidad para adaptarse a partidos de ritmo cambiante. Cárdenas encaja en ese molde y llega a la selección en un momento de confianza plena.

Un debut con un rival incómodo

España se medirá a una Dinamarca que combina físico, verticalidad y una defensa agresiva. El propio Mateo ha advertido del peligro del conjunto nórdico, que acostumbra a ejecutar ataques rápidos y a tirar sin esperar posesiones elaboradas. Para un partido así, la dirección cobra un papel clave, y Cárdenas podría sumar minutos importantes como complemento a la experiencia de Alberto Díaz y al regreso de Santi Yusta.

El encuentro será también una primera prueba para calibrar el encaje entre debutantes y veteranos en un grupo que comparte con Georgia y Ucrania.

Una ventana que abre puertas

Para Cárdenas, esta llamada supone un paso adelante en su trayectoria. Más allá del debut, estas ventanas pueden ser un escenario para ganar continuidad en futuras convocatorias, especialmente en un ciclo que arranca mirando ya a Catar 2027. Con una lista marcada por la ausencia de jugadores de Euroliga (salvo Izan Almansa), el protagonismo de perfiles emergentes como el del granadino toma mayor relevancia.

Álvaro Cárdenas con la Selección Española / EFE

Mirada hacia Georgia y la consolidación del bloque

España completará la doble jornada enfrentándose a Georgia el domingo, en un duelo exigente ante un equipo que ya mostró su solidez en el pasado Eurobasket. En este contexto, Mateo busca no sólo resultados, sino también construir una estructura sobre la que avanzar en los próximos meses.

Para Álvaro Cárdenas, la cita de mañana en Dinamarca será su primera oportunidad para mostrar que puede ser parte estable de esa reconstrucción. Una convocatoria que premia su evolución y que lo sitúa ante su primer gran escenario con la selección absoluta.