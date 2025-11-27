L'Alqueria y La Fonteta acogen la primera fase de la Minicopa

La Minicopa Endesa vuelve a València y lo hace acaparando más protagonismo que nunca, en un fin de semana de parón por las ventanas FIBA. La Fonteta y L'Alqueria acogen así desde la tarde del viernes hasta el domingo por la mañana la Primera Fase de la misma, en la que los 16 equipos participantes buscarán una de las seis plazas que quedan disponibles para la fase final, para la que ya están clasificados el Valencia Basket como anfitrión y el FC Barcelona como último campeón.

Los 16 equipos participantes se dividen en cuatro grupos y los ganadores de cada uno de ellos os conseguirán su billete para la fase final, mientras que los segundos clasificados se enfrentarán el domingo 30 en un ‘Play in’ que decidirá las últimas dos plazas.

Los infantiles del UCAM Murcia y del Obradoiro, en un partido en L'Alqueria años atrás. / German Caballero

Real Madrid, UCAM Murcia, Bàsquet Girona y Oteclima Granada forman el Grupo A; Unicaja, Cajasiete Fundación CB Canarias, Bilbao Basket y Morabanc Andorra están en el Grupo B; Tirma Gran Canaria, Occident Bàsquet Manresa, Cochesinternet Lleida y San Pablo Burgos son los cuatro equipos del Grupo C y Jovenut Badalona, Casademont Zaragoza, Baskonia y Río Breogán completan el Grupo D.

Calendario de la Primera Fase de la Minicopa Endesa en València. / ACB

Más de 200 jugadores siguiendo un sueño

El primero de los partidos se disputará el viernes a las 16:00 y medirá a Unicaja con Bilbao Basket en La Fonteta. Será el pistoletazo de salida a una competición en la que se podrán ver más de 200 jóvenes jugadores, en su sueño de seguir creciendo en el baloncesto y emular a quienes llegaron a ser profesionales tras pasar por esta prestigiosa competición. Entre otros, jugadores como Ricky Rubio, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Jaime Fernández, Alberto Díaz, Victor Wembanyama, Santi Aldama, Jaime Pradilla o Josep Puerto.

Acuerdo por dos años

Aunque la Fase Final de la Minicopa está asignada a València tanto en 2026 como en 2027, coinciciendo con la disputa de la Copa del Rey en el Roig Arena, la Fase Previa solo está garantizada este año en L'Alqueria y la Fonteta. Eso sí, a falta de saber la sede de la previa de la próxima edición, es seguro que será en la Comunitat Valenciana fruto del acuerdo al que llegaron la acb y la Generalitat Valenciana meses atrás.