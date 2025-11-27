CANTERA
L'Alqueria y La Fonteta acogen la primera fase de la Minicopa
El Valencia BC como anfitrión y el FC Barcelona como campeón son los únicos clasificados para la Fase Final de febrero
Los infantiles de los otros 16 clubes de la ACB se miden desde este viernes en busca de los seis billetes que faltan
Los ganadores de cada grupo conseguirán su clasificación, mientras que los segundos se enfrentarán el domingo 30 en un ‘Play in’
La Minicopa Endesa vuelve a València y lo hace acaparando más protagonismo que nunca, en un fin de semana de parón por las ventanas FIBA. La Fonteta y L'Alqueria acogen así desde la tarde del viernes hasta el domingo por la mañana la Primera Fase de la misma, en la que los 16 equipos participantes buscarán una de las seis plazas que quedan disponibles para la fase final, para la que ya están clasificados el Valencia Basket como anfitrión y el FC Barcelona como último campeón.
Los 16 equipos participantes se dividen en cuatro grupos y los ganadores de cada uno de ellos os conseguirán su billete para la fase final, mientras que los segundos clasificados se enfrentarán el domingo 30 en un ‘Play in’ que decidirá las últimas dos plazas.
Real Madrid, UCAM Murcia, Bàsquet Girona y Oteclima Granada forman el Grupo A; Unicaja, Cajasiete Fundación CB Canarias, Bilbao Basket y Morabanc Andorra están en el Grupo B; Tirma Gran Canaria, Occident Bàsquet Manresa, Cochesinternet Lleida y San Pablo Burgos son los cuatro equipos del Grupo C y Jovenut Badalona, Casademont Zaragoza, Baskonia y Río Breogán completan el Grupo D.
Más de 200 jugadores siguiendo un sueño
El primero de los partidos se disputará el viernes a las 16:00 y medirá a Unicaja con Bilbao Basket en La Fonteta. Será el pistoletazo de salida a una competición en la que se podrán ver más de 200 jóvenes jugadores, en su sueño de seguir creciendo en el baloncesto y emular a quienes llegaron a ser profesionales tras pasar por esta prestigiosa competición. Entre otros, jugadores como Ricky Rubio, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Jaime Fernández, Alberto Díaz, Victor Wembanyama, Santi Aldama, Jaime Pradilla o Josep Puerto.
Acuerdo por dos años
Aunque la Fase Final de la Minicopa está asignada a València tanto en 2026 como en 2027, coinciciendo con la disputa de la Copa del Rey en el Roig Arena, la Fase Previa solo está garantizada este año en L'Alqueria y la Fonteta. Eso sí, a falta de saber la sede de la previa de la próxima edición, es seguro que será en la Comunitat Valenciana fruto del acuerdo al que llegaron la acb y la Generalitat Valenciana meses atrás.
