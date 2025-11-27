"El tren de Sergio de Larrea pasa el próximo verano y debería cogerlo"

Estar en la sombra y ser influyente no es una cualidad al alcance de todos, pero Dragan Jankovski la posee. Nació en Belgrado (Serbia), en 1981, y desde pequeño jugó al baloncesto, pero a los 24 años (2005) se dio cuenta de que en sus venas corría otro tipo de sangre. En su ADN estaba ayudar, dar los mejores consejos y guiar a los más jóvenes hacia los pasos correctos, así como negociar e interesarse por las leyes y los contratos. Por eso hizo la transición hasta convertirse en agente, primero de mercados pequeños y, hoy en día, de BeoBasket, la mejor agencia de representación de Europa, de la que es vicepresidente y delegado en España, además de ser la mano derecha de Misko Raznatovic, el mejor agente del baloncesto europeo.

Desde hace un año aproximadamente vive en València y tiene un sitio reservado en cada partido de Valencia Basket. Ahora, Dragan atiende a SUPER en una distendida charla en el Roig Arena en la que se abre sobre un gran abanico de temas: qué potencial ve a Valencia Basket y al baloncesto español, qué debería hacer Sergio de Larrea con la NBA, qué es lo mejor y lo peor de ser agente de jugadores y hasta qué punto pueden los jugadores europeos dominar en Estados Unidos...

Valencia. VLC SPD.Roig Arena. Entrevista Dragan Jankovski, agente de baloncesto / M. A. Montesinos

¿Cómo estás? ¿Qué tal en València?

Estoy muy bien en València, me gusta la ciudad. Me gusta, lo primero de todo, el baloncesto que hay aquí. Me gusta el arena (Roig Arena) y las personas que están muy conectadas al club de una manera especial. No solo los aficionados al baloncesto. En general, vengo aquí desde hace varios años y, como he dicho, me gusta la ciudad, todo lo que puedes ver y disfrutar de ella.

Profesionalmente, ¿qué estás haciendo en València?

Me mudé a València el año pasado, hace 12 meses aproximadamente o un poquito más. Para nuestra agencia, BeoBasket, me encargo del mercado español. A la vez, soy el vicepresidente de la agencia BeoBasket y la represento aquí en España. Así que esa es la razón por la que vine desde Belgrado, donde está nuestra sede.

El Roig Arena es increíble, es como una nave espacial en medio de España. Está en el top-10 de pabellones en todo el mundo

Estamos en el Roig Arena, ¿qué piensas de este pabellón?

El Roig Arena es increíble. Es una especie de nave espacial en medio de España. Por supuesto no he visto todos los pabellones en el mundo, pero sí he visto muchos de ellos y, definitivamente, el Roig Arena está en el top-10 de pabellones en todo el mundo, seguro.

¿Y qué opinas del ambiente de baloncesto que hay en València?

El ambiente es increíble. Siendo sincero, no me esperaba que el pabellón se llenara porque es muy grande para lo que es la ciudad. Así que, para mí, fue una gran sorpresa que el pabellón se llene en la mayoría de los partidos. El ambiente es de puro aficionados al baloncesto, pero todo está conectado con la ciudad. Puedes sentir las emociones de las personas dentro del pabellón.

Dragan Jankosvki junto a Gianni Antetokoumpo y Dennis Schroeder / EFE

¿Puedes decir que es uno de los mejores pabellones que nunca has visto?

Seguro. He visitado muchos, especialmente en Estados Unidos. Y este, como he dicho, es uno de los mejores. En España, sin duda el mejor.

Si no tienen lesiones importantes a lo largo de la temporada, Valencia Basket puede dar muchas sorpresas

Hablemos de Valencia Basket ¿qué potencial le ves a la plantilla?

Esta temporada están jugando un baloncesto muy especial, un baloncesto moderno. Y son bastante más jóvenes que la mayoría de equipos. Juegan con mucha intensidad y tienen mucha libertad sobre la pista, que es lo que quiere el entrenador de VBC, es su sistema, y está dando resultados. Además, tienen una rotación muy larga para apoyar ese estilo tan intenso de juego. Además, los jugadores están jugando con confianza. Así que, si no tienen lesiones importantes a lo largo de la temporada, pueden dar muchas sorpresas.

¿Tienes algún jugador favorito en la actual plantilla de Valencia Basket?

No me gusta habla de jugadores favoritos en la actualidad. Soy más de ir al pasado y hablar del pasado, y no del presente o futuro. Es difícil para mí dar una respuesta.

¿Actualmente eres el agente de algún jugador de Valencia Basket?

Esta temporada solo de Iroegbu, que estuvo aquí durante un mes. Esta temporada solo él.

Quiero preguntarte por Sergio de Larrea, uno de los mejores prospectos en Europa ¿qué opinas de él?

Larry es increíble. Será, seguro, jugador de la NBA en el futuro. Luego, cuando vas a la NBA, todo depende de diferentes cosas y circunstancias. A veces, incluso el mejor jugador no encaja en la NBA. Larry tendrá una gran oportunidad, no sabemos cómo le irá, pero tendrá un oportunidad seguro. Me gusta mucho.

¿Alguna comparación para él?

No me gustan mucho las comparaciones. Para mí, cada jugador es diferente, y él verdaderamente es diferente. Con su manera de jugar, su mentalidad y todo lo demás.

Para Larry, como jugador, sería mejor quedarse en Europa, pero teniendo en cuenta todo lo que le rodea, creo que es mejor que vaya a la NBA. En Europa se convertirá en un jugador más maduro, más inteligente, pero todo pasa muy rápido y es difícil resistirse a ese momento. Un año en la NBA, como rookie, si hace las cosas bien ese primer año, puede despegar

¿Crees que marcharse a la NBA sería una buena decisión para él?

Sí. Hoy en día todo ocurre rápido. Creo que su tren es el próximo verano y creo que debería coger ese tren. Debería ir, en mi opinión. Por supuesto, si se queda, podría desarrollarse más, tener minutos importantes. Será mejor jugador si se queda, pero hay muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, cuando tú vas a la NBA y firmas un buen contrato de tres años, o un 3+1 o algo como eso, cualquier cosa que pase, como lesionarte o jugar mal… aún así vas a tener lo que has firmado. Si te quedas y te lesionas, entonces tienes que esperar otro año y tal vez en un sitio nuevo De Larrea demostrará lo que vale. O tal vez nunca tengas esa oportunidad. Para él, como jugador, sería mejor quedarse. Pero, personalmente, y teniendo en cuenta todo lo que le rodea, creo que es mejor que vaya a la NBA. En Europa se convertirá en un jugador más maduro, más inteligente, eso seguro. Pero, insisto, todo pasa muy rápido y es difícil resistirse a ese momento. Un año en la NBA, como rookie, si hace las cosas bien ese primer año, puede despegar.

En España se le ha comparado con Ricky Rubio, por la posición, la edad, tipo de juego…

Sí, tiene sentido la comparación con Ricky. Estoy de acuerdo.

Hablemos de tu profesión… Para ti ¿qué significa ser agente de jugadores?

Ser agente significa que estás trabajando las 24 horas del día (ríe). Significa que tienes que tratar a todos tus chicos como si fueran tu familia y ayudarlos en cada paso. Así que, ser un agente significa devoción, significa trabajo duro y significa lealtad. Todo lo demás se aprende y viene con el proceso.

¿Fuiste jugador en el pasado?

Sí, jugué hasta el año 2005. Tenía 24 y paré de jugar y luego me convertí en agente. Primero un agente a tiempo parcial en muchos mercados pequeños.

¿Cómo fue la transición de jugador a agente?

Para mí fue fácil porque incluso cuando jugaba, también ayudaba a mis amigos que eran jugadores también con muchos consejos. No sé, de alguna manera siempre estaba un poco metido en eso. Siempre tenía curiosidad sobre los contratos, la ley, las negociaciones. Así que esa transición fue más o menos fluida.

¿Qué es lo más difícil de ser un agente?

Incluso para nosotros, después de tantas experiencias, tantos acuerdos… a veces, en ciertas cosas, no estás seguro al 100%. Y necesitas darle un consejo al jugador. Para mí eso es lo más duro porque soy responsable de todo los consejos que doy y muchas veces no puedes estar al 100% seguro de que algo va a funcionar. Por ejemplo, De Larrea, no sé quién es el agente pero tiene un trabajo difícil. Para sugerirle lo que debería hacer… Y cuando aconsejas a alguien tienes que plantarte en tu decisión.

Lo mejor de ser agente es cuando aconsejas algo y luego se demuestra que es lo correcto. Aconsejar a niños y guiarles a los pasos correctos es la mejor satisfacción

¿Y lo mejor?

Lo mejor es que te despiertas por la mañana y haces muchas cosas durante el día. No sabes lo que pasará ese día. Lo mejor es cuando aconsejas a alguien hacer algo y luego se demuestra que era lo correcto. Esa satisfacción es la mejor parte. Y eso es especialmente para los jóvenes. En los profesionales, jugadores de Euroliga, el trabajo es hacerles ganar el máximo dinero posible y estás contento de hacerlo, pero cuando aconsejas a niños y les guías a los pasos correctos es la mejor satisfacción.

¿Es más difícil ser un buen jugador o un buen agente?

Es completamente distinto. Para ser un buen jugador necesitas muchas cosas diferentes y para ser un buen agente no. Por supuesto, necesitas saber de las leyes locales, de las personas, de los jugadores. Necesitas estar capacitado para juzgar las situaciones. Pero, durante los años, puedes aprender y ser bueno en algún momento. Como jugador, si tienes las manos pequeñas, las piernas cortas o no te mueves bien, no puedes tener éxito. Así que voy a decir que ser un buen jugador es más complicado.

¿Qué opinas de la NBA, el baloncesto americano y las diferencias con el baloncesto europeo?

Soy un poco vieja escuela y por eso me gusta el baloncesto europeo 100 veces más que la NBA. Yo disfruto cada partido que veo. En la NBA solo veo los Playoffs, a veces veo temporada regular, pero no como costumbre. Para mí la diferencia es grande. Desafortunadamente para el baloncesto europeo, el dinero está al otro lado del charco. Ahora también en las universidades, así que eso es un factor diferencial.

Hoy en día vemos europeos como Jokic, Giannis o Doncic ser de los mejores jugadores en la NBA ¿crees que esto será cada vez más común?

Creo que sí. Básicamente porque en Europa se juega un baloncesto más inteligente desde muy pequeños. Incluso ahora, si tu visitas universidades en Estados Unidos y ves a jugadores de 15, 16, 17, 18 entrenar, los comparas con los sistemas de los jóvenes europeos y ves que la diferencia es grande. Pienso que los europeos solo necesitan algo de físico, atleticismo y con eso y con lo que aprenden en Europa por eso se están convirtiendo tan dominantes en la NBA.

¿Y qué piensas del baloncesto español?

Soy un gran fan del baloncesto español desde que jugaba, hace casi 25 años. Para mí, la estabilidad del baloncesto español es increíble. No la puedes encontrar en ninguna parte de Europa. Por ejemplo en la ACB tienes clubes que son buenos y estables durante los últimos 30 años. En Turquía o Grecia tiene dos equipos que son estables todo el tiempo, aquí es muy diferente.

El baloncesto español necesita un par de años para recuperarse y construir algo nuevo. Soy un gran fan de la estabilidad del baloncesto en España, no la encuentras en otro lugar de Europa

Ahora vivimos un momento difícil porque la generación dorada se ha ido y estamos esperando a otra gran generación

Es normal y es algo que se podía esperar porque todas las generaciones tienen un principio y un final. Digamos que esa generación exitosa se ha comido a los que venían después en ese proceso. Necesitas un par de años para recuperarte y construir algo nuevo. Eso le pasa a todas las selecciones nacionales. Por ejemplo, Serbia, fue dominante durante años con un grupo de jugadores y luego estuvieron cinco, seis o siete años sin nada. Es completamente normal.