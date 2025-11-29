España se mide en Tenerife a Georgia

La Selección Española, con el taronja Álvaro Cárdenas como pieza importante, afronta este domingo el debut de Chus Mateo como técnico nacional en casa con un partido en el pabellón de deportes Santiago Martín de Tenerife, donde se medirá a Georgia, que lidera el pívot de La Laguna Tenerife Gio Shermadini.

Será el segundo partido como internacional absoluto de Álvaro Cárdenas. que debutó el pasado jueves en la victoria del combinado español ante Dinamarca. El jugador cedido en el Peristeri griego completó un buen partido de estreno con seis puntos, dos rebotes y cuatro asistencias en 19 minutos.

El combinado español, que viene de ganar a Dinamarca a domicilio (64-74), quiere dar un nuevo paso hacia la Copa del Mundo 2027 de Qatar venciendo a un equipo complicado y que ya pudo con los españoles en el pasado Eurobasket 2025 (83-69). Pese a todo, el equipo de Chus Mateo sale como clara favorita al triunfo final y preparada para seguir invicta en esta primera ventana.

La Familia llegó ayer viernes a la isla procedente del país escandinavo y hoy tendrá entrenamiento en el escenario del choque.

Plantilla al completo salvo Jaime Fernández

Mateo dispondrá de la totalidad de su plantilla salvo con el escolta de La Laguna Tenerife Jaime Fernández, que no podrá jugar doblemente en casa por molestias en el muslo derecho producidas durante el partido contra Dinamarca.

Entrenamiento / BALONCESTO ESPAÑA

Sí podrá contar Mateo con Fran Guerra, que ejercerá de anfitrión en la 'hamburguesa' junto a su compañero de filas en la Liga Endesa Gio Shermadini, por parte de Georgia, que debe añadir a la emotividad del lugar su reciente anuncio para despedirse como jugador del combinado nacional georgiano.

Pabellón lleno, ambiente de gala y partido importante para dar ese paso hacia adelante de cara a disputar la Copa del Mundo en el 2027 en Qatar. Los rivales de España en este Grupo A son Ucrania, Georgia y Dinamarca, clasificándose los primeros 3 equipos del grupos para la siguiente fase.