Álvaro Cárdenas despierta a España con recital de asistencias

Dos de dos. Después de la cómoda victoria de España ante Dinamarca en el debut de Chus Mateo como seleccionador, la selección española volvió a dar otro paso en la clasificación para el Mundial 2027 de Catar con un nuevo triunfo, esta vez ante la Georgia de Shengelia y Shermadini por 90-61.

El inicio del partido no fue el mejor para los locales, quienes fueron a remolque desde el triple que anotó el jugador del Barcelona al inicio del partido. De hecho, pese a la rápida reacción de Santi Yusta (titular junto a Alberto Díaz, Álex Reyes, Miquel Salvó y Fran Guerra), los de Aleksandar Dzikic lograban un parcial de 2-9, gracias al acierto de Andronikoshvili y Korsontia.

Casi cuatro minutos después del inicio de partido, llegaba la segunda canasta española en las manos de Reyes desde el 6,75, el mismo camino que eligieron Fran Guerra y Lluis Costa para intentar frenar la sangría de los georgianos, que ponían poco antes el 8-18 con seis puntos consecutivos de Sanadze.

Oriol Paulí, ante un Shermadini que jugó su último partido con su selección. / EFE

Pero España mejoró su defensa y con el acierto de Almansa y Lluis Costa en los últimos minutos del primer cuarto, los locales se metieron en el partido, con un 19-22 tras los diez primeros minutos. La mala noticia, sin embargo, había llegado antes con la salida de Great Osobor por lesión en la rodilla izquierda a los dos minutos de partido. De hecho, tuvo que ser trasladado al hospital para hacerle las primeras pruebas médicas.

Revolución Álvaro Cárdenas

El único jugador taronja en la selección, dada la ausencia de los jugadores de Euroliga, entraba por primera vez pasado el minuto y medio del segundo cuarto, con un inquietante 21-27 en el marcador tras una canasta de Shermadini y un triple de McFadden. Y con Álvaro Cárdenas llegó la reacción de España, en un recital de asistencias del granadino, con tres en sus primeros 1:41 minutos en pista.

Paulí en dos ocasiones y Busquets en otra más, se beneficiaban de su visión y dirección de juego, como lo haría también después Salvó en un segundo cuarto en el que el taronja acabó con +/- 18 a pesar de haber fallado los dos triples que intentó.

Dzikic se veía impotente para cambiar la inercia en un segundo cuarto en el que la brecha se agrandó hasta el 47-33, con superioridad en rebotes, asistencias y porcentajes de tres.

Alberto Díaz, letal desde el 6,75

Georgia reaccionaba en la vuelta a la pista con dos canastas consecutivas de Phevadze y McFadden, pero llegó el recital de Alberto Díaz desde el 6,75, con tres triples que catapultaron a España hasta el 60-43 que obligó a Dzikic a parar de nuevo el partido pese a los intentos de Shengelia y Shermadini por mantener a su selección en el partido.

Alberto Díaz, el más inspirado a la vuelta de vestuarios. / EFE

España se gustaba, el balón se movía rápido y con criterio y dentro de este juego coral, volvía a aparecer Cárdenas para forzar la quinta falta de Jintcharadze y anotar sus primeros puntos con un triple, que llevaron su +/- hasta el +25, solo por detrás de Izan Almansa en esta estadística.

Partido roto y recital de Yusta y Francis Alonso

España empezaba el último cuarto con un contundente 70-46 en el marcador. Pero ni el hecho de tener el partido en el bolsillo hizo que los de Chus Mateo bajaran la intensidad. Gran Guerra era el primero en anotar, Cárdenas sumaba su cuarto punto con un tiro libre y Santi Yusta y Francis Alonso se encargaron de rematar el partido con un festival anotador que llevó hasta el 90-61 final. Cárdenas acabó con 4 puntos, 4 asistencias y un +/- de 27.