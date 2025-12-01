Los Alevines del 2015 brillan en las Jornadas de Detección.

El Campello, Ondara, Muro de Alcoy, Carcaixent, Genovés, Sueca y Moncófar acogieron este domingo de forma simultánea las Jornadas de Detección para los Alevines del 2015, una actividad en la que participaron un total de 275 jugadores/as y que se convierte todos los años en la puerta de entrada al Programa de Tecnificación de la FBCV, iniciativa que la Federación desarrolla en colaboración con los clubes para contribuir al crecimiento de los jóvenes talentos de nuestro deporte.

Jornadas de Detección para los Alevines del 2015 / FBCV

Generación 2014

La generación 2014 (Alevines de segundo año) ya celebró hace aproximadamente un mes sus Jornadas de Detección y ahora ultima los grupos definitivos de jugadores/as que se incorporarán al Programa durante esta temporada, mientras que la generación 2015 es la que acaba de completar las Jornadas de Detección este pasado domingo. A partir de ahora, los técnicos FBCV decidirán los jugadores/as que son convocados para el siguiente entrenamiento. Y así sucesivamente tras cada jornada de trabajo hasta que queden configurados los grupos definitivos en cada sede del Programa de Tecnificación.

Guía del Programa de Tecnificación 2025-2026