Hugo González hizo una jugada clave para la victoria de Celtis ante Cleveland

Payton Pritchard, con 42 puntos, dio a los Boston Celtics el triunfo por 115-117 ante unos Cleveland Cavaliers que se quedaron con la miel en los labios tras luchar hasta el último suspiro para levantar una desventaja que llegó a ser de 21 puntos.

Pritchard firmó una auténtica exhibición, con su mejor partido de la temporada y quedándose a un punto de su récord anotador, de 43. El base anotó 15 de 22 tiros de campo (68,2 %), incluidos 6 de 11 triples (54,5 %), y convirtió los seis tiros libres que lanzó.

Los Celtics (11-9) complementaron la producción de Pritchard con la influencia que tuvo Jaylen Brown en el juego. Menos acertado en el tiro (3 de 13 tiros de campo, 23,1 %), Brown firmó un triple-doble con 19 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.

Anfernee Simons aportó 18 puntos y Jordan Walsh sumó 14 puntos y 11 rebotes. El 'rookie' español Hugo González jugó 7 minutos y 22 segundos y fue protagonista de una jugada clave para los Celtics en el último cuarto, con un robo culminado en triple.

Guiados por Pritchard y Brown, los Celtics llegaron a amasar una cómoda ventaja de 21 puntos (65-86) a 4:56 de terminar el tercer cuarto, que en ese momento podía parecer insalvable para unos Cavaliers (12-9) que habían desconectado. Pero los hombres de Kenny Atkinson cerraron con un parcial de 14-4 ese tercer cuarto, solo once puntos (79-90) por detrás de los Celtics.

Los Cavaliers rozan la remontada

Ya en el último cuarto, los Cavaliers se pusieron 90-94 después de que el 'Replay Center' restase dos puntos a los Celtics en un tiro de Walsh sobre la bocina. Fue entonces cuando González robó un balón a De'Andre Hunter que culminó con un triple. Fue un respiro para unos Celtics que protagonizaron un parcial de 0-7 que, otra vez, parecía definitivo.

Pero los Cavaliers lucharon hasta el último suspiro. En los dos minutos finales, Donovan Mitchell y Darius Garland anotaron dos triples cada uno, mientras que Evan Mobley tuvo en sus manos el empate con solo décimas en el cronómetro. Pero su tiro quedó corto.

Mobley, de todas formas, fue el mejor de los Cavaliers con 27 puntos y 14 rebotes. Darius Garland aportó 21 puntos, Donovan Mitchell 18 y Jaylon Tyson 17. Los Cavaliers suman sí su tercera derrota consecutiva, mientras que los Celtics, irregulares en este inicio de campaña, se dan un respiro tras haber salido derrotados de Minnesota 24 horas antes.