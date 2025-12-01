El baloncesto también se verá por Orange

Diciembre es un mes de regalos. Y a los aficionados del baloncesto les ha llegado uno por adelantado. A partir de mañana, martes 2 de diciembre, este deporte se podrá seguir por otra plataforma más: Orange TV. La compañía ha llegado a un acuerdo para incorporar a su oferta el canal DAZN Baloncesto. De esta forma, la ABC refuerza su presencia en televisión y ha ampliado las posibilidades de consumo para los amantes de la canasta.

Con esta integración, los clientes de Orange —que ya disfrutan de LaLiga y de las principales competiciones de fútbol europeo— también podrán disfrutar de todos los partidos de la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa sin cambiar de tarifa. Este movimiento convierte a la plataforma naranja en una de las opciones más completas del mercado en cuanto a deporte en directo se refiere.

Los contenidos disponibles

Los clientes de Orange TV tendrán acceso a todo el universo DAZN Baloncesto a través de dos vías: directamente desde la propia aplicación de DAZN o, si lo desean, por medio de tres nuevos canales lienales, disponibles en los diales 126, 127 y 128. Estos canales estarán disponibles desde el mismo 2 de diciembre y podrán visualizarse desde cualquier dispositivo compatible.

La oferta de contenido no se limita únicamente a las competiciones nacionales. Además de poder ver en directo la Liga Endesa y la Copa del Rey, como las próximas ediciones de la Supercopa Endesa, el espectador tendrá acceso a la NBA. Serán 180 partidos de la fase regular, el All-Star Weekend, los Playoffs, las Finales de Conferencia —una será en directo y otra a la carta—, así como también las 2026 NBA finals, que será a la carta para poder disfrutarla en cualquier momento.

“Con esta incorporación, unida a los partidos de NBA que ya poníamos a disposición de nuestros clientes con Prime, ofrecemos lo mejor de un deporte que despierta tantas pasiones como es el baloncesto, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso por ofrecer a nuestros clientes la oferta deportiva más demandada, convirtiendo a Orange TV en el destino imprescindible para todos los aficionados al deporte en España”, ha señalado Ignacio García-Legaz, director de Televisión de MasOrange.