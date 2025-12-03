Isaiah Thomas revela una divertida confusión: creyeron que era Mbappé durante un viaje

El exjugador de la NBA, Isaiah Thomas, ha protagonizado en los últimos días una de las anécdotas más llamativas y comentadas en redes sociales. El exbase, recordado por su explosiva etapa con los Boston Celtics y su carisma dentro y fuera de la pista, contó en X (Twitter) que un conductor de Uber lo confundió... ¡con Kylian Mbappé!

Thomas relató que, al subirse al vehículo, el chófer empezó a conversar con él como si fuese el delantero del Real Madrid. Pese a negarlo varias veces, el conductor estaba completamente convencido de que llevaba a una estrella mundial del fútbol. “Me subí a un Uber y un tipo pensó que era Mbappé. Pensó que mentía al decir que no lo era. Lo busqué en Google y todo...”, explicó el jugador entre risas, desatando una oleada de comentarios humorísticos en redes.

Isaiah Thomas, decidido a volver a la NBA

Tras la divertida anécdota, Isaiah Thomas aprovechó la atención mediática para recordar que sigue luchando por una última oportunidad en la NBA. A sus 36 años, y después de haber brillado en franquicias como los Celtics, Lakers y Hornets, el base continúa entrenando de forma intensiva mientras espera una llamada que le permita regresar a la élite.

En 2025 disputó varios partidos en la G-League, entre enero y marzo, pero actualmente es agente libre. Sin embargo, se muestra más motivado que nunca: “Sigo en mi mejor momento. Estamos en contacto constante con equipos de la NBA, y también me gustaría mucho ir al extranjero”, afirmó públicamente hace unas semanas.

Thomas no solo mantiene su ambición deportiva, sino también la cercanía y la simpatía que le han convertido en uno de los jugadores más queridos por los aficionados. Su historia con el Uber no solo arrancó carcajadas, sino que volvió a demostrar por qué sigue siendo un personaje tan popular en el mundo del baloncesto.

Mbappé, inmerso en un partido clave con el Real Madrid

Mientras su nombre protagonizaba una anécdota inesperada junto a Thomas, Kylian Mbappé se prepara para un duelo crucial con el Real Madrid en San Mamés, donde los blancos buscan reencontrarse con la victoria tras tres jornadas sin ganar. El francés, además, lidera la tabla de goleadores con 14 tantos en 14 jornadas, consolidándose como el mayor referente ofensivo del equipo.