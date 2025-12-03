Luis Cervera agradece a la Fundación ACB su apoyo en la reconstrucción del pabellón de Sedaví

El director general de Deporte, Luis Cervera, ha agradecido al presidente de la Fundación de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Antonio Martín, su colaboración en la reconstrucción del pabellón de Sedaví, ya que esta entidad que ha financiado y ejecutado las obras de reconstrucción, sobre todo de la pista central.

La Dirección General de Deporte ha organizado una visita a las nuevas instalaciones del pabellón deportivo de Sedaví, que quedó totalmente destruido durante la riada de octubre de 2024, en la que además de Antonio Martín también ha estado presente el alcalde de la localidad, José Francisco Cabanes Alonso, así como representantes de algunos de los clubes que utilizan las instalaciones para la práctica deportiva.

El pabellón deportivo de Sedaví quedó totalmente destruido durante la riada de octubre de 2024. / ACB

Declaraciones

Cervera ha mostrado la "gran satisfacción que supone ver como ya se ha reconstruido totalmente", y sobre todo ha expresado su agradecimiento a la Fundación ACB por apoyar las obras, "el deporte ha dado lo mejor de sí mismo, hay que darle las gracias a Antonio Martín y a la Fundación que él preside".

Además, ha indicado que esta instalación es "un núcleo histórico de deporte base de la zona sur de Valencia, por lo que muchos niños y niñas podrán volver a practicar deporte como antes de la riada".

Este recinto deportivo acoge a los clubes locales de baloncesto, voleibol, gimnasia rítmica y otras disciplinas deportivas que durante meses se han visto obligadas a entrenar en otras localidades.