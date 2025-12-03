Xabi López-Arostegui es baja por una lesión muscular

El Valencia Basket pierde a unos de sus hombres. En el entrenamiento del pasado lunes, Xabi López-Arostegui se tuvo que retirar por molestias físicas y, después de realizarle las pruebas médicas pertinentes, el club 'taronja' ha confirmado que el internacional español sufre una lesión muscular en la pierna derecha. Su regreso al trabajo colectivo dependerá de cómo avance su recuperación y seguirá bajo supervisión médica hasta que se reincorpore con total normalidad.

El alero, que en el mes de octubre se convirtió en jugador centenario con el Valencia Basket en Europa, en la Liga Endesa apenas ha tenido gran protagonismo: 14:37 minutos de media, fruto de los cinco partidos jugados —de las ocho jornadas disputadas— y promedia 7,4 puntos y 4 rebotes. En Euroliga, el vasco ha sido uno de los tres descartes de Pedro Martínez en los últimos choques ante Bayern y Zalgiris Kaunas. De hecho, ha aparecido en tan solo cinco de los trece partidos, con seis minutos por encuentro.

Los compromisos que se pierde

La rotura no es grave, por lo que no estará muchas semanas ausentes. Por el momento, la entidad 'taronja' no podrá contar con él ni ante Panathinaikos, en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Euroliga; ni frente al Baskonia, este domingo en el choque de la novena jornada de la ABC.