Pego acoge la primera Copa de baloncesto de la temporada

CB Castellón, Dormitienda Escolapias, CBM Benifaió Alvinox y Sofati Lucentum Alicante se presentarán por todo lo alto en el Pavelló Ausiàs March de Pego, donde los días 6 y 7 de diciembre se va a disputar la Copa Junior Femenino Preferente gracias al acuerdo alcanzado entre la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), el Ayuntamiento de Pego y el Club Bàsquet Pego.

Los cuatro equipos llegan imbatidos a esta primera cita clave de la temporada. Es un hecho que no se da muchas veces y que evidencia la fortaleza con la que llegan a una competición en la que no sólo está en juego el trofeo de campeón, sino que también se mira hacia arriba, hacia la categoría Autonómica. Y es que la Copa tiene ese premio añadido. El vencedor, además de proclamarse campeón de la competición, ascenderá a Nivel Autonómico para la siguiente temporada siempre que, a la finalización de la competición en su grupo, ocupe una de las plazas que dan derecho a participar en los Cuartos de Final del Campeonato Preferente.

La Copa se emitirá en directo a través de EsportViu (la nueva plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV con la retransmisión de InGame Producciones, partner audiovisual de la FBCV.

Emparejamientos en el camino al título

Sábado 6 de diciembre

17:00 h. Semifinal 1: Sofati Lucentum Alicante – CB Castellón

19:00 h. Semifinal 2: Dormitienda Escolapias – CBM Benifaió Alvinox

Domingo 7 de diciembre