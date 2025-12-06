El Valencia Basket no jugará en Tel Aviv contra el Maccabi

El Valencia Basket no jugará contra el Maccabi en Tel Aviv. Aunque el calendario marcaba la visita al Menora Mivtachim Arena el próximo 18 de diciembre, después de que la Euroliga autorizase el regreso del baloncesto a Israel, ha habido un cambio en los planes. El pabellón habitual del conjunto israelí no estará disponible y la competición ha decidido que el partido se juegue en Jerusalén. Este traslado de sede inesperado está justificado, pues la instalación acoge esos días un espectáculo vinculado por la festividad de Hanuka. Esta celebración fue programada con antelación, pues el Ayuntamiento de Tel Aviv, propietario del recinto, dio luz verde antes de que se confirmase la decisión de la competición.

El Valencia Basket se impone al FC Bayern Munich / Valencia Basket

Durante los últimos dos años, ni Maccabi ni Hapoel Tel Aviv pudieron jugar en casa por decisión de la Euroliga tras la escalada bélica de Israel en Palestina. Todo cambió hace unas semanas, tras el acuerdo de paz que llevó a la Euroliga valorar la opción de volver a jugar en el país a partir del 11 de diciembre. De hecho, ese mismo día el Maccabi podrá regresar a su hogar ante ASVEL. Pero no sucederá lo mismo con la visita del Valencia Basket, que tendrá lugar en el Pais Arena, un pabellón municipal de Jerusalén inaugurado en 2014 y con capacidad para 11.000 espectadores. El otro equipo israelí, el Hapotel Tel Aviv, tampoco podrá utilizar el Menora Mivtachim Arena para su choque del 16 de diciembre ante el Estrella Roja, e igualmente se trasladará al Pais Arena.

Único equipo español que viajará a Israel

El Valencia Basket será, además, el único club español de la Euroliga que tendrá que desplazarse a territorio israelí esta temporada. El calendario ha querido que Barça, Real Madrid y Baskonia ya hubieran jugado sus compromisos como visitantes ante equipos israelíes cuando estos todavía estaban obligados a competir fuera de su país. Aquellos partidos se disputaron en sedes como Bulgaria o Serbia, lejos de Tel Aviv. Los 'taronja', en cambio, serán los únicos que pisen Israel en este curso europeo.