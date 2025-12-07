Sofati Lucentum Alicante conquista en Pego la Copa Júnior Femenino

Con el resultado final de 78-47 y con su jugadora Paula Alessia Berta como MVP de la Final, Sofati Lucentum Alicante se ha proclamado campeón de la Copa Júnior Femenino Preferente derrotando a CBM Benifaió Alvinox.

Pego ha sido el escenario de esta primera Copa de la temporada gracias al acuerdo alcanzado entre la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), el Ayuntamiento de Pego y el Club Bàsquet Pego en aras de la promoción del baloncesto femenino en la localidad, donde se ha podido disfrutar durante todo el fin de semana de baloncesto de mucho nivel y un gran ambiente en las gradas del Pavelló Ausiàs March.

La competición se ha clausurado con la entrega de trofeos al campeón, subcampeón y MVP, un acto en el que han participado el delegado de la FBCV en Alicante, Pedro Ortiz, y Vicent Carrió en representación del CB Pego.

Subcampeón / Alessandro Lourenco

La crónica

Los dos equipos llegaban a la gran final de este domingo después de superar en el cruce de semifinales a CB Castellón y Dormitienda Escolapias. CBM Benifaió Alvinox repetía la buena salida a cancha que ya hiciera en las semifinales y se ponía por delante con un parcial de 0-6. A Sofati Lucentum Alicante le costó más meterse en el partido, pero en el minuto 5 ya había recuperado esa desventaja inicial y poco a poco iba encontrándose mucho más suelto en la pista, ganando el 2º periodo con un parcial de 26-11 que le hacía entrar al descanso con +15. Era una diferencia muy difícil de remontar para las jugadoras de Benifaió, y aunque el conjunto de La Ribera exhibió en todo momento ese carácter y fuerza competitiva que ya había demostrado en las semifinales, suesfuerzo no tuvo recompensa ante un sólido rival que supo mantener su juego hasta conquistar el título de campeón.

Galería de fotos

Resultados

Sábado 6 de diciembre

17:00 h. Semifinal 1: Sofati Lucentum Alicante 57 – 54 CB Castellón

19:00 h. Semifinal 2: Dormitienda Escolapias 41 – 60 CBM Benifaió Alvinox

Domingo 7 de diciembre

12:00 h. Final: Sofati Lucentum Alicante 78 – 47 CBM Benifaió Alvinox