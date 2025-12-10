Joan Peñarroya, el elegido para sustiuir a Obradovic

La ‘casi eterna’ crisis del FC Barcelona de baloncesto ha iniciado un carrusel en los banquillos de los equipos de Euroliga que ha terminado provocando un seísmo en toda Europa con grandes nombres y equipos implicados. La salida de Ettore Messina del Olimpia Milano inició un camino que poco después se llevó por delante al entrenador del FC Barcelona también. Los azulgranas achacaron gran parte de la responsabilidad del errático inicio de temporada del equipo a Joan Peñarroya. La directiva azulgrana, comandada por Joan Laporta, despidió al ex de Valencia Basket y apostó por un viejo conocido del presidente y de la entidad, Xavi Pascual.

Unos días después era Zeljko Obradovic el que también abandonaba el banquillo del Partizán de Belgrado. "Tomé una decisión extremadamente difícil para mí. Asumí toda la responsabilidad de lo malo que ha ocurrido en esta temporada y, por supuesto, la mantengo. Nada de lo que pasó después podía influir en ello. Tras caer ante el Panathinaikos comuniqué mi decisión al cuerpo técnico ya que estaba seguro que era buena para el club y el equipo. Al día siguiente se la comuniqué al presidente del club y tuvimos una conversación muy correcta. Dijo que me había visto en el partido y comprendió que era lo único que podía hacer. El presidente solo me pidió que añadiera en mi carta que se trataba de una renuncia irrevocable ya que le sería más fácil afrontar la situación con la afición y acepté”, explicó el mítico entrenador días después. Una salida que los aficionados achacan a la poca profesionalidad de los jugadores del Partizan tal y como demostraron con abucheos a su salida en un partido recientemente. Y solo hace unos días Anadolu EFES hizo lo propio con Igor Kokoskov al que parece que va a sustituir Pablo Laso.

Pues bien el siguiente en comerse la ‘patata caliente’ del Partizán de Belgrado será Joan Peñarroya. El técnico catalán está a punto de encontrar trabaja solo un mes después de su despido del FC Barcelona. Según apunta la prensa serbia, el Partizán negocia para hacerse con el ex taronja por lo que resta de temporada y otra más. Peñarroya aterrizará en un vestuario en llamas y en otro equipo en crisis como ya ha vivido en el Barcelona.

En el Partizán se reencontrará con Jabari Parker, ex azulgrana, y con Vanja Marinkovic, ex Baskonia. Así pues Peñarroya se enfrentará a su primera experiencia lejos de España después de pasar por Valencia Basket, Baskonia y FC Barcelona desde su salida de San Pablo Burgos en 2021.

Primera experiencia europea tras las decepciones en Valencia, Vitoria y Barcelona

En La Fonteta tan solo duró una temporada en la que alcanzó la semifinales de la Eurocup pero fue eliminado a las primeras de cambio en los Playoffs de la Liga Endesa y en la Copa del Rey. Unos resultados bastante flojos. En Baskonia tan solo duró temporada y media antes de ser destituido en octubre de 2023 tras caer también a las primeras de cambio en Copa del Rey y en los Playoffs ACB.

Su última experiencia ha sido en el Barcelona donde tampoco la ha cerrado de manera exitosa, pues en su única temporada también fue eliminado en primera ronda de la lucha por el título y en la Copa del Rey.