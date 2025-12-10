Los Knicks llegan a las semifinales de la Copa de la NBA tras ganar a los Raptors

Los New York Knicks se enfrentarán a los Orlando Magic en la semifinal de la Conferencia Este de la Copa de la NBA tras derrotar en Toronto a los Raptors por 101-117 en un partido en el que Jalen Brunson anotó 35 puntos. Su compañero Karl-Anthony Towns terminó la noche con un doble-doble de 14 puntos y 16 rebotes. En los Raptors volvió a destacar Brandon Ingram, con 31 puntos. El base del equipo canadiense, Jamal Shead, consiguió 18 puntos, un nuevo récord en su carrera profesional.

Impulsados por Brunson, los neoyorquinos mantuvieron su racha ganadora ante el equipo canadiense. Con la victoria de la noche del martes, los Knicks han derrotado a los Raptors los últimos 10 partidos que han disputado.

Los Raptors, que no habían perdido ningún partido de la Copa de esta temporada hasta hoy, acusaron las bajas de dos de sus titulares, RJ Barrett e Immanuel Quickley, y la de Jamison Battle, habitual en la segunda rotación.

Los locales empezaron el partido como su entrenador, Darko Rajakovic, quería. Con un Ingram inspirado en ataque, los Raptors terminaron el primer cuarto por delante, 39-35, con 17 puntos del alero. Pero en el segundo cuarto, la disciplina defensiva de los Knicks se impuso y secó a Ingram, que solo pudo anotar dos puntos. Sin la aportación del alero, los Raptors solo pudieron sumar 13 puntos en el segundo cuarto, mientras que los Knicks hicieron 34.

Los Knicks se fueron al vestuario en el descanso con 17 puntos de ventaja, 52-79, una distancia que los Raptors fueron incapaces de anular en la segunda mitad del partido Ingram y Shead siguieron intentando, mientras Scottie Barnes, el líder de los Raptors, seguía desaparecido. Al final del tercer cuarto, los Knicks mantenían una cómoda ventaja, 79-94.

OKLAHOMA CITY (United States), 23/06/2025.- Sam Presti, (L) General Manager of the Oklahoma City Thunder celebrates with Oklahoma City Thunder's Jalen Williams (C) and Oklahoma City Thunder owner Clay Bennett (R) following the Oklahoma City Thunder win of the NBA finals, defeating the Indiana Pacers in game seven, at the Paycom Center in Oklahoma City, Oklahoma, USA, 22 June 2025. (Baloncesto) EFE/EPA/MANUELA SOLDI SHUTTERSTOCK OUT. SHUTTERSTOCK OUT / MANUELA SOLDI / EFE

Los últimos 12 minutos fueron un trámite, con los Raptors pensando ya en la temporada regular, mientras que los Knicks preparaban el avión para volar a Las Vegas, donde el sábado disputarán a los Orlando Magic un puesto en la final de la Copa a jugar el 16 de diciembre