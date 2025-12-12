Premios SUPER | Elena Buenavida: "Estamos consiguiendo cosas importantes para el deporte femenino"

Superdeporte, La Casa del Deporte Valenciano,vivió este jueves una tarde-noche muy especial con la celebración de la gala de los Premios SUPER 2025. Como cada año por estas fechas, nuestro diario y Editorial Prensa Ibérica recococen el éxito, el esfuerzo y la implicación social de deportistas, clubes, federaciones y entidades en la Comunitat Valenciana.

En la velada, muy emotiva, gracias a una excelente asistencia y colaboración de personalidades y representantes del deporte valenciano, los galardones SUPER se dividieron en 13 categorías. Todos y todas recogieron su premio en un salón de actos con el aforo prácticamente lleno.

Tras ser premiados, los 13 deportistas o representantes de diferentes organizaciones dialogaron brevemente con los periodistas de SUPER. A lo largo de este viernes iremos publicando las declaraciones de cada uno de ellos en diferentes piezas. La primera pieza, con los premios al Entrenador del año, Marcelino García Toral (Villarreal); premio Trayectoria, Eliseu Gómez, presidente del COTIF en l'Alcúdia; y Premio Motor, director Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, ya está publicada.

VALENCIA. VLC. SPD Gala de entrega de los premios Super 2025 / Fernando Bustamante

En esta segunda entrega es momento de reconocer a Awa Fam, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo con el Premio Mérito Deportivo; al Roig Arena con el Premio Impulso València; a Andrés Santamarta con el Premio Revelación; y a Seve Martínez Murillo con el Premio Tradición.

Fam, Carrera, Buenavida y Araújo: "Estos premios son importantes para las niñas y mujeres deportistas"

Awa Fam, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo no son solo parte de la columna vertebral de Valencia Basket, también lo son de la Seleción española, que el pasado verano siguió sumando éxitos para el baloncesto español con la plata del Eurobasket.

"Compartimos el orgullo y estamos muy contentas por ello. Hicimos algo histórico, algo que nos llena el corazón, dar las gracias por este premio", expresó Fam. "Estar en la Seleccion es increíble. Nos hubiera gustado otro resultado, ya tenemos muchas ganas de volver con la Selección y que vengan cosas mejores", expresó Raquel Carrera.

Por su parte, Elena Buenavida y María Araújo hicieron hicapié en la importancia que tienen para el deporte femenino tanto sus éxitos como los reconocimientos que reciban: "Somos conscientes de que estamos haciendo algo importante en el baloncesto y en el mundo del deporte femenino, estamos muy orgullosas de que nos premien por ello", dijo Buenavida. "Que la Selección femenina siga ganando premios creo que también es algo importante para todas las niñas y mujeres que hacen deporte. Podemos alzar la voz nosotras", añadió Araujo.

Sobre la actual temporada y los objetivos con Valencia Basket, las cuatro jugadoras coincidieron en que están "ilusionadas" en "trabajar al máximo cada día" para "demostrarle" tanto a ellas mismas como a la gente que el club sigue "apostando por lo que ha sido estos últimos años". Además, las cuatro jugadoreas taronja avisan de que tienen "el objetivo muy claro" y que quieren seguir "ganando títulos".

VALENCIA. VLC. SPD Gala de entrega de los premios Super 2025 / Fernando Bustamante

El Roig Arena, un éxito rotundo

El Premio Impulso, patrocinado por Iberdrola, no podía ser para otro candidato que no fuera el Roig Arena. El nuevo recinto multiusos ha revolucionado la ciudad, elevándola al máximo nivel tanto deportivo como social. Víctor Sendra, director general del recinto, fue el encargado de recoger el galardón de SUPER y se mostró "muy contento y satisfecho por la reacción de la gente". Además, dejó claro que "queremos que sigan pasando muchas cosas en el Roig Arena, que la gente tenga el contenido que todos queremos".

La ambición no frenta y el director general del Roig Arena avisa: "Sabemos que tenemos que mejorar y cada día trabajamos para ello". También habló de la gran noticia de que será el Roig Arena quien acoja la próxima edición de Copa del Rey de baloncesto: "La Copa es una guinda, tiene que ser una gran fiesta del baloncesto".

Por último, se hizo eco del informe publicado por Superdeporte que desvelaba que la asistencia media al Roig Arena está siendo superior en Liga Endesa a la de las canchas de Barça y Real Madrid juntas: "La afición es increíble, ya con la campaña de abonados se vio la asistencia, el otro día salía el dato de que la media de asistencia del Roig Arena es más alta que la de algunos equipos potentes de Liga Endesa juntos".

VALENCIA. VLC. SPD Gala de entrega de los premios Super 2025 / Fernando Bustamante

Andrés Santamarta, revelación y realidad

Tras un año plagada de éxitos a sus solo 18 años, el Premio Revelación tenía nombre y apellidos y fue para Andrés Santamarta: "Estoy muy agradecido a Superdeporte por haberme invitado a esta gala y contento de haber recibido el premio de todo el año, que ha sido muy bueno para mí", explicó el tenista.

"Ha sido un año de aprendizaje, empecé bien, con confianza y eso me ha ayudado a ganar partidos. Lo del ránking es secundario, me fijo más en lo de dentro y fuera de pista con mi equipo. El año que viene a hacerlo igual o mejor". De cara al futuro, aseguró que "siempre te marcas un objetivo con la gente que te rodea. A dar el máximo cada día".

VALENCIA. VLC. SPD Gala de entrega de los premios Super 2025 / Fernando Bustamante

Seve Martínez Murillo, bandera de una Tradición

Nadie abandera mejor una tradición tan potente como el Raspall que Seve Martínez Murillo. Por eso fue galardonado por SUPER y se mostró "muy contento" por ello. "Es el colofón final a un año espectacular, espero que siga así, recibiendo premios, que siempre es una buena noticia, y que la gente vaya a los trinquets".

Sobre el Raspall, Seve explicó que "está creciendo poco a poco, hay un gran trabajo en las escuelas, la Generalitat y los Ayuntamientos están participando, la gente asiste. En el futuro puede crecer". A nivel personal, Seve lo tiene claro: "El objetivo es ganarlo todo".