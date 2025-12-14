El Covirán Granada firma su peor inicio histórico en la Liga Endesa a pesar de sorprender al Valencia Basket
El equipo dirigido por Ramón Díaz ha perdido los cinco encuentros disputados este curso como visitante y sólo ha vencido como local a los taronja
EFE
La derrota sufrida por el Covirán Granada este sábado en la pista del MoraBanc Andorra (86-81) le ha llevado a firmar su peor inicio histórico en la Liga Endesa, con sólo un partido ganado en las diez primeras jornadas.
El equipo dirigido por Ramón Díaz ha perdido los cinco encuentros disputados este curso como visitante y sólo ha vencido como local al Valencia Basket, un pobre balance que le lleva a estar en puestos de descenso.
El Covirán Granada no registró unos números tan negativos en ninguna de las tres temporadas anteriores en la máxima categoría nacional, en las que al menos llevaba dos triunfos a estas alturas de campeonato.
La campaña pasada comenzó la Liga Endesa con una victoria en siete jornadas, pero tras diez partidos ya llevaba cuatro victorias al enlazar tres consecutivos.
En la temporada 2023-24 logró su segunda victoria en la décima jornada al vencer, precisamente, en el Palacio de los Deportes de Granada al MoraBanc Andorra, su verdugo del pasado sábado. En el curso 2022-23, el de su estreno en la elite, firmó un gran bagaje de cinco choques ganados en las diez jornadas iniciales.
Fichajes, al caer
El Covirán Granada, que pretende contratar lo antes posible a un pívot y a un escolta para reforzar su plantilla, jugará la próxima jornada en la pista del Dreamland Gran Canaria, conjunto que marca el corte de la salvación con tres victorias, dos más que los andaluces.
- El Valencia mejora... pero no le da para remontar
- Los mejores jugadores que quedan libres para negociar en enero: estrellas a coste cero para la próxima campaña
- Luis García Plaza, entre los cuatro candidatos para el banquillo de la Real Sociedad
- Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Valencia CF
- Oficial: El Valencia Basket - Casademont Zaragoza de LF Endesa, entre los partidos aplazados
- Los escalofriantes números de Dimitri Foulquier (y el Valencia) ante el Atlético de Madrid
- Las pilas del Valencia CF dan para competir poco más de una hora ante el Atlético de Madrid
- Las notas del Atlético de Madrid - Valencia CF