El Covirán Granada firma su peor inicio histórico en la Liga Endesa a pesar de sorprender al Valencia Basket

La derrota sufrida por el Covirán Granada este sábado en la pista del MoraBanc Andorra (86-81) le ha llevado a firmar su peor inicio histórico en la Liga Endesa, con sólo un partido ganado en las diez primeras jornadas.

El equipo dirigido por Ramón Díaz ha perdido los cinco encuentros disputados este curso como visitante y sólo ha vencido como local al Valencia Basket, un pobre balance que le lleva a estar en puestos de descenso.

El Covirán Granada no registró unos números tan negativos en ninguna de las tres temporadas anteriores en la máxima categoría nacional, en las que al menos llevaba dos triunfos a estas alturas de campeonato.

La campaña pasada comenzó la Liga Endesa con una victoria en siete jornadas, pero tras diez partidos ya llevaba cuatro victorias al enlazar tres consecutivos.

En la temporada 2023-24 logró su segunda victoria en la décima jornada al vencer, precisamente, en el Palacio de los Deportes de Granada al MoraBanc Andorra, su verdugo del pasado sábado. En el curso 2022-23, el de su estreno en la elite, firmó un gran bagaje de cinco choques ganados en las diez jornadas iniciales.

Fichajes, al caer

El Covirán Granada, que pretende contratar lo antes posible a un pívot y a un escolta para reforzar su plantilla, jugará la próxima jornada en la pista del Dreamland Gran Canaria, conjunto que marca el corte de la salvación con tres victorias, dos más que los andaluces.