Jokic gana el pulso a Durant y los 'Mavs' caen en Utah pese a 42 puntos de Flagg

Los Denver Nuggets vencieron este lunes a los Houston Rockets 128-125 en un batallado duelo en el que Nikola Jokic firmó su duodécimo triple-doble de la temporada, mientras que en Utah los Dallas Mavericks cayeron 140-133 frente a los Jazz pese a que Cooper Flagg se convirtió en el jugador más joven en anotar 40 puntos en la NBA.

Jokic firmó 39 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias antes de ser expulsado en los últimos minutos de la prórroga por faltas personales. Alperen Sengun, con otro triple-doble (33 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias), tuvo en sus manos el empate, pero su triple se quedó en intento.

Fue un duelo con 17 alternancias en el marcador y 16 empates, en el que Jamal Murray aportó 35 puntos para Denver y Kevin Durant 26 para los Rockets. Nuggets (19-6) y Rockets (16-7) están en la parte alta del Oeste.

Histórico Flagg

El 'rookie' Cooper Flagg se convirtió en el jugador más joven de en anotar 40 puntos (fueron 42) en un partido de NBA. Nadie más lo ha logrado con 18 años, los que tiene Flagg.

Pese al récord, los Mavericks (10-17) cayeron en la prórroga en Salt Lake City frente a unos Jazz (10-15) que tuvieron a Keyonte George con 37 puntos y a Lauri Markkanen con 33 puntos y 16 rebotes.

Los Mavericks dominaron el partido desde el segundo cuarto hasta que, a poco más de un minuto del final, los Jazz retomaron la ventaja. Dallas empató 'in extremis', pero los Jazz fueron implacables en la prórroga.

Detroit se afianza

Los Detroit Pistons (21-5) asaltaron el TD Garden de Boston con un doble-doble de Cade Cunningham, que terminó el partido con 32 puntos y 10 asistencias. Los Pistons derrotaron 105-112 a los Celtics (15-11) en el tercer cara a cara del curso entre ambos.

Los Celtics lograron una máxima ventaja de 12 puntos al inicio del segundo cuarto, que los Pistons respondieron con un parcial de 2-16 para ponerse por delante en el marcador.

Jaylen Brown terminó con 34 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

Los Pistons son líderes en el Este, tras el segundo mejor inicio de temporada de su historia, superados solo por el 23-3 de la temporada 2005-06. Por su parte, el 'rookie' español Hugo González anotó 5 puntos y atrapó 5 rebotes en 16 minutos y 28 segundos en pista.

Además de estos partidos, los Toronto Raptors ganaron 96-106 en Miami con 28 puntos de Brandon Ingram y los Memphis Grizzlies derrotaron 103-121 a Clippers en Los Ángeles con 31 puntos de Jaren Jackson Jr.