Los Grizzlies ganan en Minnesota y los Bulls vencen a los Cavaliers

Los Memphis Grizzlies vencieron este miércoles a los Minnesota Timberwolves en Mineápolis por 110-116, mientras que los Chicago Bulls derrotaron 127-111 a los Cleveland Cavaliers con un triple-doble de Josh Giddey.

Fue una jornada inusual en la NBA, con solo dos partidos, en pleno resacón tras la final de la NBA Cup disputada anoche en Las Vegas. Jaren Jackson Jr. firmó un doble-doble de 28 puntos y 12 rebotes para los Grizzlies (13-14), mientras que el canario Santi Aldama, titular por tercer partido consecutivo, aportó 8 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias.

Memphis ha ganado 7 de sus 9 partidos pese a su larga lista de bajas, que incluyen a Ja Morant, Ty Jerome, Cam Spencer o Scotty Pippen Jr. El australiano Jock Landale contribuyó con otro doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes para los Grizzlies, mientras que Jaylen Wells anotó otros 17 puntos. Anthony Edwards se perdió su tercer partido para unos Timberwolves (17-10), que llegaban al partido con siete victorias en sus últimos ocho partidos.

Julius Randle anotó 21 puntos, mientras que Donte DiVicenzo (19 puntos y 11 rebotes) y Rudy Gobert (16 puntos y 16 rebotes) se anotaron dobles-dobles. Los Grizzlies están asentados en zona de 'play-in' del Oeste, con el mismo balance que los Golden State Warriors, mientras que los Timberwolves ocupan la sexta posición en la conferencia. En el otro partido de la jornada, los Bulls (11-15) firmaron una victoria cómoda ante los Cavaliers (15-13) con 25 puntos de Coby White, un triple-doble de Giddey (su sexto de la temporada) y 20 puntos de Nikola Vucevic.

Giddey terminó con 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, además de dos robos y un tapón. Para los Cavaliers, Donovan Mitchel anotó 32 puntos, Jaylon Tyson 21 y Darius Garland 15. Los Bulls, que ahora mismo ocupan la décima posición en el Este, la última de 'play-in', venían de perder ocho de sus últimos nueve partidos, mientras que los Cavaliers, 'a priori' favoritos en la conferencia, están pasando por más dificultades de las esperadas.