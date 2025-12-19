Luka Doncic firmó un triple-doble en el triunfo de Los Angeles Lakers ante los Utah Jazz

Se disputó una jueva jornada en la NBA, con triunfos de Los Angeles Lakers, Suns, Pelicans y Heat.

Doncic logra 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias en el triunfo de los Lakers

Luka Doncic firmó este jueves un triple-doble con 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias en el triunfo de Los Angeles Lakers por 135-143 sobre los Utah Jazz, que echaron de menos a su estrella Lauri Markkanen.

La colosal actuación del esloveno, con un 14 de 28 en el tiro, volvió a tapar la mala defensa del conjunto angelino, que ha encajado más de 120 puntos en cinco de los últimos siete encuentros.

Lebron James ejerció de segunda espada con 28 puntos, pero sumó un 8 de 17 en el tiro y no anotó ningún triple.

Austin Reaves fue una vez más baja por una lesión en el gemelo que sufrió el pasado fin de semana

En los Jazz brilló Keyonte George con 34 puntos, ante la ausencia también por lesión de su máximo anotador, el finlandés Markkanen.

Los Lakers permanecieron hasta el último cuarto por debajo en el marcador, con una desventaja máxima de 10 puntos a la conclusión del primer periodo.

Remontaron con un parcial de 10-0 de arranque, liderado por James y sin la presencia de Doncic en pista. El esloveno regresó a pista a ocho minutos del final con cuatro puntos arriba para los Lakers y rápidamente logró consolidar la ventaja con dos triple que pusieron el 119-131.

Aunque los Jazz redujeron la distancia hasta los cuatro puntos en el último minuto, los tiros libres angelinos certificaron el triunfo.

Los Lakers suman dos victorias consecutivas y son terceros en la Conferencia Oeste con 19 triunfos y 7 derrotas, a cinco partidos y medio de distancia de los Oklahoma City Thunder, líderes de conferencia.

Los Jazz viven una situación completamente opuesta. Son actualmente duodécimos, con 10 victorias y 16 derrotas, aunque igualados con los Dallas Mavericks por la última plaza del 'play-in'.

Goodwin gana para los Suns un partido que ni Curry ni Booker supieron decidir

Un tiro libre anotado a falta de cuatro décimas por Jordan Goodwin dio este jueves la victoria a los Phoenix Suns por 99-98 frente a los Golden State Warriors en un encuentro en el que los locales ataron a Stephen Curry en defensa.

Goodwin capturó a menos de dos segundos para el final un triple que no encontró el aro de Dillon Brooks, y recibió una falta cuando intentaba levantar el balón con empate en el marcador. Pese a que falló el primer tiro libre, anotó el segundo para sentenciar el triunfo de los Suns.

Antes, los Warriors habían levantado cinco puntos de desventaja en el último minuto gracias a una falta antideportiva ilógica de Brooks, quien golpeó en el estómago a un Curry que ya había soltado el balón en un triple.

Los dos libres anotados por el base, sumados a un triple de Jeremy Butler, el mejor jugador de la noche para los Warriors con 31 puntos, igualaron un partido que parecía en manos de los Suns.

Booker (25 puntos) volvió a poner por delante a los de Phoenix con un tiro en suspensión bien defendido por Butler, pero Curry anotó otros dos tiros libres tras fallar una bandeja fácil que habría supuesto el 2+1, y fue un reflejo de su mal partido (15 puntos y 3 de 13 en el tiro).

Aunque Brooks estuvo errático en el último minuto, sumó 24 puntos, incluidos 20 de ellos en la primera mitad para sostener al equipo.

Ninguno de los equipos estuvo acertado desde el perímetro, con un 28,6 % de acierto para los dos conjuntos.

Este desenlace siguió a un partido a tirones, con ambos equipos intercambiando parciales, especialmente en la segunda mitad.

Los Suns comenzaron por delante en el marcador gracias a un gran Brooks que anotó 13 puntos de los primeros 15 puntos de los locales, para un marcador de 11-15, que remontaron los Warriors pasado el ecuador del primer cuarto a través de Butler y una gran movilidad de balón.

Curry apenas se mostró participativo en ataque, mitad por ser el principal foco de atención de los Suns, mitad por su falta de movimiento.

Los Suns echaron de menos en el arranque los puntos de Booker, que no anotó hasta los últimos dos minutos del segundo cuarto, mediante un cómodo tiro en suspensión dentro de la pintura.

Antes, Brooks había recibido una falta técnica por exigir que le pitaran un 2+1 tras finalizar un contraataque en contacto, en un incidente en el que pareció que el defensor saltaba de manera legal.

Butler, con 16 puntos, y Brooks, con 20, encabezaban a sus equipos al descanso, con los Warriors por delante (53-46).

Tras la reanudación, cuatro posesiones consecutivas con canasta para los Warriors, en paralelo a cuatro fallos seguidos de los Suns dio a los visitantes la mayor ventaja de la noche con un +14, pero la aparición definitiva de Booker con 14 puntos, incluidos dos triples, puso el 66-66 en el luminoso, que se mantendría igualado hasta el final del tercer cuarto.

Gillespie se tornó brevemente en el protagonista en el inicio del último periodo cuando encadenó dos entradas consecutivas, que dieron a los Suns la primera ventaja del partido desde el primer cuarto.

Un parcial de 15-5 de los de Arizona fue replicado por un 11-3 de los Warriors que puso a los visitantes uno arriba 86-87. Pero nuevamente ambos encadenaron parciales a falta de 3 minutos, cuando los Suns encadenaron 8 puntos seguidos (94-87) y los visitantes respondieron de nuevo igualando a 96 con los libres de Curry y el triple de Butler.

En medio de estos grandes nombres, fue Goodwin (9 puntos y 3 de 12 en el tiro), a triple fallado por Brooks, el único capaz de decidir el encuentro.

Este es el primero de dos partidos seguidos que disputan Suns y Warriors en Phoenix. El siguiente tendrá lugar este sábado.

Los Suns son séptimos de la Conferencia Oeste con 14 victorias y 12 derrotas, seguidos precisamente de los Warriors, que suman 13 triunfos y 14 derrotas.

Los Pelicans remontan 25 puntos y dan la sorpresa contra los Rockets

Los New Orleans Pelicans ganaron su sexto partido de la temporada y el tercero consecutivo tras remontar 25 puntos a los Houston Rockets e imponerse en la prórroga, pese a 32 puntos de Kevin Durant.

Los Pelicans (6-22) perdían 72-47 poco después del inicio del tercer cuarto, y remontaron 16 puntos en el último cuarto para forzar el tiempo extra.

Saddiq Bey, con 29 puntos y 9 rebotes, Trey Murphy III, que sumó 27 puntos con un 9 de 13 en el tiro, y Herbert Jones, con 18 puntos, fueron los máximos anotadores de los Pelicans.

Los Rockets (16-8) se vieron sorprendidos pese al gran partido de Durant, que anotó 32 puntos con un 12 de 15 en el tiro, y de Amen Thompson, con 23 puntos y un 11 de 13 en el tiro.

El turco Alperen Sengun rozó el triple-doble, con 28 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias, pero se mostró muy desacertado con un 11 de 26 en el tiro y ningún triple anotado.

El empate de los Pelicans no llegó hasta que restaban 31 segundos para el final del encuentro, cuando Bey anotó una bandeja en la pintura (117-117). Thompson adelantó nuevamente a los Rockets pero dos tiros libres anotados por Derick Queen devolvieron la igualdad al marcador.

Sengun tuvo la victoria, pero falló un tiro en la zona sobre la bocina.

Ya en la prórroga, los Pelicans aprovecharon la inercia positiva y se pusieron por delante a falta de dos minutos. Dos triples liberados de Reed Shepard (11 de puntos y 3 de 10 en triples) se salieron en la última jugada y sellaron la remontada de los de Nueva Orleans.

Los Heat vuelven a la senda ganadora a costa de los Nets de Jordi Fernández

Los Miami Heat volvieron a ganar un partido más de dos semanas después de derrotar por 95-106 a los Brooklyn Nets del entrenador español Jordi Fernández, que arrastraron problemas desde el triple todo el encuentro.

Los Nets firmaron un pobre 22,4 % desde el perímetro anotando solo 11 de 49 intentos, aunque se mantuvieron en el encuentro hasta los instantes finales del último cuarto, gracias a unos Heat no mucho más acertados, con un 32,1 % desde el arco (9 de 28).

La última victoria de los de Miami se había producido el 1 de diciembre contra Los Angeles Clippers y desde entonces encadenaban 5 derrotas consecutivas.

Michael Porter Jr, con 28 puntos y un 5 de 14 en triples, fue de nuevo el máximo anotador de los de Brooklyn, seguido de Nic Claxton, que se quedó cerca del triple doble con 16 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.

En los Heat, Norman Powell anotó 24 puntos sin forzar demasiados tiros (8 de 14), y Kel'el Ware, titular junto a Bam Adebayo, sumó 22 puntos y 12 rebotes.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. contribuyó a la victoria con 19 puntos y lideró la segunda unidad.

Los Nets estuvieron por debajo en el marcador prácticamente todo el partido aunque apenas superaron una desventaja de más de 10 puntos hasta la mitad del cuarto periodo, cuando los Heat se distanciaron definitivamente en el marcador.

Dos triples de Porter Jr. y Jalen Wilson salvaron un mal inicio de primer cuarto (15-25), que concluyó con tres puntos de ventaja para los visitantes.

La falta de acierto por parte de ambos equipos dejó un partido gris en los siguientes dos cuartos, sin que ninguno de ellos superase los 24 puntos en ninguno de ellos, y el marcador se mantuvo igualado antes del último periodo (73-77).

Sin necesidad de unas defensas excelsas, los fallos continuaron encadenándose, y entre ambos equipos apenas lograron un parcial de 4-3 al ecuador del cuarto periodo.

Fue entonces cuando, por fin, se soltaron un poco las muñecas de los jugadores, especialmente las de Miami, que con un 13-4 de parcial en dos minutos, sentenció el encuentro.

Los Heat son séptimos en la Conferencia Este con 15 victorias y 12 derrotas.

Los Nets acumulan 7 triunfos y 19 partidos perdidos, lo que los sitúa a cuatro partidos del 'play-in', un sueño que cada vez parece más improbable.