Santi Aldama y Hugo González completan una noche mágica en la NBA

Los Clippers sorprendieron este sábado a los Lakers 103-88, que perdieron a Luka Doncic por lesión, Kevin Durant vengó a los Houston Rockets en Denver y Santi Aldama y Hugo González completaron una noche mágica para el baloncesto español en la NBA.

Los Clippers (7-22), uno de los peores equipos del Oeste y de la liga, sacaron las vergüenzas a su rival angelino con 32 puntos y 12 rebotes de Kawhi Leonard, 21 puntos y 10 rebotes de James Harden y 17 puntos y 12 rebotes de John Collins.

Los Clippers dominaron de inicio a fin, con una máxima diferencia de 22 puntos en el tercer cuarto. Para los Lakers (19-8) fue una noche desastrosa. Además de caer contra los Clippers, perdieron por una contusión en la pierna a Doncic, que no volvió a jugar después del descanso.

Una noche más sin Austin Reaves, también lesionado, LeBron James lideró al equipo con 36 puntos, su mejor número esta temporada.

La venganza de Kevin Durant

Los Rockets (17-8) ganaron 101-115 a los Denver Nuggets (20-7) con 31 puntos de Durant, vengando así la derrota que encajaron en el mismo escenario cinco días atrás y que provocó una sanción de la NBA contra Ime Udoka.

Udoka, el entrenador de Houston, había criticado a los árbitros del partido del lunes, ganado por los Nuggets en la prórroga 128-125, lo que le costó una multa de 25.000 dólares por parte de la liga.

Este sábado, los Rockets no solo se cobraron su venganza, sino que cortaron una racha de seis victorias seguidas de Denver en un partido que desquició a su entrenador, David Adelman, expulsado por primera vez en su carrera, también por protestar a los árbitros.

Aldama y González se lucen

Fue una noche mágica para el baloncesto español en la NBA, con un récord anotador de Santi Aldama para los Grizzlies y el primer doble-doble de Hugo González con los Celtics.

El canario metió 37 puntos, batiendo su anterior récord, que era de 29. Además, redondeó su excelente actuación con 10 rebotes (doble-doble), dos asistencias, un robo y un tapón.

Aldama, que empezó en el banquillo, terminó el partido con un 15 de 23 en tiros de campo (65,2 %), incluido un 5 de 9 desde el perímetro (55,6 %).

Pese a estos números, sus Grizzlies (11-15) perdieron por 122-130 frente a los Washington Wizards, el peor equipo de la liga, después de dilapidar una ventaja de 20 puntos.

Y en Toronto, los Celtics (17-11) vencieron 96-112 a los Raptors con 10 puntos y 10 rebotes del 'rookie' madrileño.

González fue clave en los 27 minutos y 49 minutos que le dio Joe Mazzulla, un tramo en el que los Celtics firmaron un +37. El 'rookie' de Boston, que terminó con un 5 de 9 en tiros de campo (55,6 %), también contribuyó con dos robos y un tapón.

En el último cuarto, González encadenó cuatro acciones decisivas: un tapón a Sandro Mamukelashvili, un robo a Scottie Barnes -que se vio obligado a hacerle falta- y otro robo a Brandon Ingram que desembocó en un espectacular mate.

Fue la segunda victoria en menos de dos semanas para los Celtics en Toronto. A Boston, sin Jaylen Brown por enfermedad, le lideró Payton Pritchard con 33 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias.

Además de estos partidos, en Detroit, los Pistons derrotaron a los Charlotte Hornets por 112-86 con un triple-doble de Cade Cunningham, que firmó 22 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para los líderes del Este.

Los New Orleans Pelicans vencieron 129-109 a los Indiana Pacers con 29 puntos de Zion Williamson y los Orlando Magic ganaron a los Utah Jazz 127-128 en la prórroga en Salt Lake City con una canasta prácticamente sobre la bocina de Desmond Bane.

En Philadelphia, Tyrese Maxey lideró con 38 puntos la victoria de los 76ers 121-114 sobre los Dallas Mavericks, con 24 puntos y 15 rebotes de Anthony Davis.

Los Golden State Warriors ganaron 119-116 a los Phoenix Suns con 28 puntos y 10 rebotes de Stephen Curry; Devin Booker anotó 38 puntos para Phoenix. Finalmente, los Portland Trail Blazers derrotaron 93-98 a los Sacramento Kings.