Redacción SD

El español Aday Mara sigue brillando en la NCAA: ¡Mate, doble-doble y subiendo en el Draft!

El pívot de Michigan Wolverines sigue enamorando a la NCAA con otro grandioso doble doble. Aday Mara está demostrando que está preparado para llegar a la NBA y ser un jugador importante en la mejor liga del mundo. Mientras los Wolverines meten miedo antes de los torneos de conferencia a todo el país, Mara sigue escalando posiciones en las previsiones de Primera Ronda del próximo Draft de la NBA