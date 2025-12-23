Redacción SD

Hugo González enamora al Garden de Boston: ¡Vaya ovacion!

El novato Hugo González poco a poco está haciéndose un hueco en la NBA y en una plaza bien complicada como lo es Boston. A pesar de la lesión de Jayson Tatum, los Celtics son uno de los equipos más pujantes en el Este. El español firmó un 6 puntos, 1 rebotes y 2 tapones frente a Indiana Pacers en un Garden que ovacionó al rookie al dejar el campo.