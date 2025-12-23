La NBA vuelve a hablar español justo antes de Navidad

Con el fin de la época de los Pau y Marc Gasol, Serge Ibaka, José Calderón o Ricky Rubio, españoles con carreras exitosas y dilatadas en la NBA, la cuota de nacionales en Estados Unidos ha ido decayendo drásticamente. Un síntoma de esa caída de nivel también son los últimos resultados de la selección española en torneos importantes. Las nuevas generaciones apuntan alto pero el relevo generacional está costando más de lo esperado.

No obstante esta tendencia parece que está cerca de revertirse con dos jugadores que ya son presente de la NBA y con un futuro prometedor por delantero Más allá de los que todavía quedan por venir la presencia española vuelve a ser limitada, pero por primera vez en años, sostenida.

Lebron James y Pau Gasol, en una imagen de 2010. / Mark J. Terrill / AP

Santi Aldama y Hugo González consolidan la presencia española en la NBA

La cuota nacional en la NBA actualmente se queda en 2, sin contar a Ndiaye que no ha debutado siquiera con los Hawks; Santi Aldama y Hugo González .El canario está llamado a liderar la generación española y después de mucho pelear, poco a poco se está convirtiendo en la alternativa más fiable a las idas y venidas de Ja Morant en Memphis. Aldama vive su quinta temporada en la NBA, marcando sus mejores registros en varios apartados; 13’6 puntos, 6’6 rebotes, 2’9 asistencias y un 47’5% de aciertos en tiros de campo. De hecho en lo que llevamos de temporada 2025/2026 ha logrado su máximo de carrera en puntos (37).

Aunque la situación de Aldama es complicada porque Memphis no ha logrado convertirse en un equipo ganador pese a tener a Ja Morant, Jaren Jackson y jóvenes valores como Zach Edey y Cedric Coward, poco a poco ha ganado se ha ganado el respeto de su equipo y de la NBA, ahora está en su mano dar ese paso definitivo.

Santi Aldama, durante un partido con los Memphis Grizzlies en la NBA / Memphis

En otra situación diferente se encuentra Hugo González. El pick 28 de los Celtics en el Draft 2025 esperaba una temporada de transición en su llegada a Boston, sobre todo, por la lesión de Jayson Tatum. Sin embargo el ‘orgullo céltico’ es demasiado alto y con Jaylen Brown, Payton Pritchard y compañía están entre los mejores del Este a la espera del regreso de su estrella.

Redacción SD

Mientras tanto Hugo González poco a poco va enamorando al TD Garden con actuaciones cada vez más regulares y sonadas con solo 19 años. El español está promediando 4’3 puntos y 3 rebotes en 14 minutos por partido. Sin embargo lo más llamativo está siendo su mes de diciembre en el que se ha marchado hasta los 19 minutos por partido para 7’1 puntos y 5’6 rebotes con una mención especial a su +89 con él en pista en los últimos cinco partidos. González ha caído de pie en un lugar tan ‘intenso’ como Boston. No sería de extrañar que en las próximas actualizaciones de la carrera por el ‘Rookie del Año’ empiece a ganar puestos, comparándose con las producciones de otros novatos como; Nembhard, Kalkbrenner o incluso Harper.

El vacío tras la Generación Dorada del baloncesto español

En los últimos años el jugador español ha seguido probando suerte al otro lado del Atlántico, sin embargo, no han sido pasos exitosos ni demasiado prolongados como por ejemplo; Usman Garuba, Willy y Juancho Hernángomez

En el caso de Garuba apenas completó dos temporadas (2021-23) con Houston Rockets antes de regresar a Europa con el Real Madrid. El pívot disputó 105 partidos con estos promedios; 2’6 puntos y 3’8 rebotes en 11’7 minutos por partido.

Juancho Hernángomez, con los Nuggets. / EFE

Los hermanos ‘Hernángomez’ tuvieron algo más de recorrido en la NBA. Willy estuvo en la liga norteamericana durante siete años entre Knicks, Hornets y Pelicans con guarismos de; 7’3 puntos y 5’8 rebotes en 15 minutos por noche, siempre partiendo desde el banquillo. A Juancho le dieron algo más de bola en Denver, donde estuvo sus primeros tres cursos en la NBA antes de pasar por Wolves, Celtics, Spurs, Jazz y Raptors en la 22-23. Juancho acumuló unos números de 5 puntos y 3’3 rebotes en 15’5 minutos de media.

La NCAA, nueva puerta de entrada para el talento español

Otros lo han intentado a través del circuito universitario (NCAA) o la G-League, aunque todavía no han dado el salto definitivo a la NBA, como es el caso de Izan Almansa o el taronja Isaac Nogués. Eso sí, cada vez son más los jóvenes españoles que se enrolan en proyectos de la NCAA gracias a las reglas NIL (Name, Image and Likeness), que permiten a los jugadores universitarios percibir ingresos por su imagen y facilitan su adaptación al baloncesto norteamericano.

Jugadores españoles optan por la NCAA como vía de acceso a la NBA / Euroliga

De Larrea, Aday Mara y la próxima ola española en la NBA

Si las categorías inferiores de la selección española están dando alegrías en los últimos tiempos, poco a poco, esos jóvenes están llamados a romper la barrera de la NBA y aumentar la cuota nacional. Sin ir más lejos de cara al Draft 2026 hay dos jugadores con muchas opciones de ser elegidos. Aday Mara ahora mismo se encuentra bien asentado en la primera ronda de las previsiones. El prometedor pívot dejó la mítica UCLA y donde no le dieron oportunidades para enrolarse en otra universidad de las grandes como los Wolverines de Michigan.

Redacción SD

Allí está brillando con luz propia; 10’7 puntos y 8’5 rebotes. El camino de los Wolverines en el March Madness marcará su futuro en el Draft. La última visita de Michigan al partido por el título en la Final Four fue en 2018 con Moritz Wagner como líder y en 2013 con jugadores como; Trey Burke o Tim Hardaway Jr.

Sergio de Larrea, uno de los jóvenes con mayor proyección del baloncesto español / ATEF SAFADI / EFE

Otro de los nombres que hay que tener en cuenta es el jugador del Valencia Basket, Sergio de Larrea. El taronja lleva tiempo entre las primeras elecciones de la primera ronda, después de ser elegido MVP de la Supercopa Endesa en septiembre.

Por último el talento nacional sigue haciendo camino en la NCAA con Mario Saint-Supery (8 puntos, 3 rebotes y 4’5 asistencias) en Gonzaga o Pablo Tamba (6’7 puntos y 7’4 rebotes) con LSU Tigers.

