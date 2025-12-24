Gandía será sede de la Elite Basket Cup U-17

La ciudad de Gandía acogerá los días 3, 4 y 5 de enero de 2026 la Elite Basket Cup U-17 Masculina, un torneo de baloncesto formativo de alto nivel organizado por la agencia deportiva QLSPORT que reunirá a algunas de las canteras y academias más competitivas del país.

Los equipos confirmados para esta edición son: UPB Gandía, Baloncesto Torrelodones, Fundación Granada, Baloncesto Fuenlabrada, Velabasket Academy, Timechamber, Movistar Estudiantes, CB Coria, Zentro Basket y Caja 87.

Una mezcla de talento emergente, estructuras formativas consolidadas y academias de referencia que garantizan una competición de máxima intensidad. Gandía, una ciudad que apuesta por el deporte todo el año

El torneo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gandía y del UPB Gandía, que comparten una visión común: consolidar la ciudad como un referente nacional en la organización de eventos deportivos y apostar por el baloncesto como motor de desarrollo social, educativo y turístico.

Gracias a esta colaboración, Gandía continúa potenciando su imagen como destino deportivo de primer nivel, combinando instalaciones modernas, una ubicación privilegiada junto al mar y una oferta cultural y de ocio disponible durante todo el año.

Una competición exigente para medir el talento U-17

La Elite Basket Cup U-17 se disputará bajo una estructura de competición diseñada para garantizar el máximo nivel deportivo.

La fase de grupos permitirá a los equipos disputar varios encuentros iniciales, asegurando un mínimo de cuatro partidos por equipo, independientemente del resultado final. Posteriormente, los clasificados avanzarán a las eliminatorias, donde se decidirán los puestos de honor del torneo.

Todos los partidos serán dirigidos por árbitros oficiales de la Federación Valenciana de Baloncesto, garantizando un marco competitivo riguroso y profesional. Instalaciones deportivas de primer nivel

Los encuentros se celebrarán en el Polideportivo Municipal de Gandía y en el Pabellón El Raval, dos espacios equipados para acoger eventos deportivos de alto nivel y que juntos conforman un entorno ideal para una competición de estas dimensiones.

Una experiencia completa en un entorno privilegiado

Los equipos participantes se alojarán en un hotel ubicado en Gandía, en un entorno que favorece la convivencia, el descanso y la experiencia conjunta. La combinación de instalaciones deportivas, clima mediterráneo y la cercanía del mar convierten este torneo en una oportunidad única para comenzar el año compitiendo al máximo nivel.