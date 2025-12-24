NBA 2025: del bombazo de Doncic al auge de una dinastía en Oklahoma

El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers sacudió los cimientos de la NBA y marcó el arranque de un 2025 tan imprevisible como intenso, un año en el que los Oklahoma City Thunder desafiaron la lógica antidinastías de la liga y en el que Adam Silver dirigió su mirada hacia Europa con la ambición de impulsar una nueva competición en el viejo continente.

Era la madrugada del 2 de febrero cuando saltaron todas las alarmas. Shams Charania, una de las fuentes más fiables del baloncesto estadounidense, informó de que los Dallas Mavericks traspasaban a su estrella, Luka Doncic, a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis.

El traspaso, casi inexplicable, llevó a muchos a pensar que se trataba de una broma o, incluso, de que a Charania le habían 'hackeado' el teléfono. Doncic se encontraba en la cama, a punto de quedarse dormido, cuando recibió la noticia.

Meses después, en noviembre, el propietario de los Mavericks, Patrick Dumont, sucumbió a la presión y destituyó al mánager general Nico Harrison, señalado como el principal artífice de una operación catastrófica que la afición nunca llegó a perdonar.

Tras la salida de Doncic a los Lakers, los 'Mavs' protagonizaron una sorpresa mayúscula al ganar la lotería del 'draft' con solo un 1,8 % de opciones, desatando todo tipo de especulaciones. Harrison eligió a Cooper Flagg, uno de los mayores prodigios del baloncesto universitario que despierta grandes expectativas.

Dinastía en Oklahoma El 2025 también coronó a un nuevo campeón de la NBA, los Oklahoma City Thunder liderados por Shai Gilgeous-Alexander, elegido 'MVP' de la temporada regular y de las Finales.

Una franquicia joven, construida desde el draft, que ha logrado retener a sus principales piezas -Jalen Williams y Chet Holmgren- y sentar las bases de un proyecto a largo plazo, desafiando las estrictas normas financieras que dificultan la formación de dinastías en la liga.

En los últimos siete años, siete equipos distintos se han proclamado campeones, un dato del que la NBA presume y que ha impedido que surja un nuevo dominador capaz de suceder a los Golden State Warriors.

Tras proclamarse campeones de liga, los Thunder arrancaron la nueva temporada de manera arrolladora, igualando el mejor inicio de la historia de los Warriors, con un balance de 24 victorias y solo una derrota.

Los Knicks, primer título en 52 años

Los New York Knicks destituyeron a Tom Thibodeau tras caer en la Final del Este ante los Indiana Pacers, un giro que desconcertó a muchos, ya que había llevado a la franquicia a sus cotas más altas en 25 años.

Más aún cuando los Knicks no contaban con un recambio claro. Tras un intenso proceso de búsqueda se decantaron por Mike Brown, entonces sin equipo tras su despido de los Sacramento Kings al inicio de la temporada.

El arriesgado movimiento ha dado ya sus frutos: este diciembre, los Knicks se coronaron en la NBA Cup tras derrotar a los San Antonio Spurs, poniendo fin a una larga travesía del desierto y conquistando su primer título en 52 años, desde el anillo de 1973.

¿Última Copa en Las Vegas?

La introducción de la NBA Cup ha sido un éxito rotundo, pero la liga anunció en septiembre ajustes en el formato para las próximas ediciones. A partir de 2026, las semifinales -como los cuartos- se disputarán en las canchas de los equipos mejor clasificados.

La sede neutral se mantendrá únicamente para la final, aunque la NBA estudia si conservarla en Las Vegas o trasladarla a otro escenario, como alguno de los pabellones universitarios de la NCAA.

Desembarco en Europa

La imagen fue histórica: la NBA y la FIBA, de la mano, anunciaban en Nueva York negociaciones para crear una nueva liga en Europa, notable por la gran ausencia de la Euroliga.

Quedan muchas preguntas por resolver, desde el calendario hasta los equipos que participarán en la nueva liga, pero el proyecto es lo suficientemente serio como para que el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, viajase a Nueva York a reunirse con los gobernadores de la NBA.

"Creemos que ahora es el momento", declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver, al dar a conocer sus intenciones en marzo pasado.

Lakers y Celtics, ventas mareantes

La venta de los Portland Trail Blazers por más de 4.000 millones de dólares al empresario Tom Dundon fue la última de una serie de operaciones que sacudieron la NBA en 2025, un año en el que Los Angeles Lakers y Boston Celtics cambiaron de manos por cifras vertiginosas en medio de una verdadera fiebre dorada.

En marzo, Bill Chisholm, de Symphony Technology Group, adquirió los Celtics por una valoración récord de 6.100 millones de dólares, pero en junio la familia Buss le adelantó al vender los Lakers por una cifra estratosférica de 10.000 millones a Mark Walter, de TWG Global.

Por si todo esto fuera poco, 2025 también quedará marcado por el aterrizaje de Kevin Durant en los Houston Rockets y de Jimmy Butler en los Golden State Warriors. Además, el FBI arrestó al jugador Terry Rozier (Miami Heat) y al entrenador Chauncey Billups (Portland Trail Blazers) acusados respectivamente de apuestas ilegales y de participar en juegos de póker amañados vinculados al crimen organizado.