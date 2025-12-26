Nikola Jokic firma una Navidad histórica en la NBA: triple-doble de 56 puntos y récord absoluto en Christmas Day

Nikola Jokic volvió a demostrar que no existen límites para su talento. En una noche reservada para las grandes estrellas, el serbio se adueñó del tradicional Christmas Day de la NBA con una actuación sencillamente descomunal, guiando a los Denver Nuggets a un triunfo por 142-138 ante los Minnesota Timberwolves en un partido que se resolvió en la prórroga. Con 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, Jokic no solo firmó uno de los mejores partidos de la historia en Navidad, sino que también estableció un récord nunca antes visto en la liga.

El encuentro tuvo todos los condimentos de un clásico moderno: remontadas, dramatismo, figuras encendidas y un héroe absoluto. Jokic se convirtió en el quinto jugador en anotar al menos 50 puntos en un partido de Navidad y quedó a solo cuatro unidades del récord histórico de Bernard King (60 en 1984), superando además marcas legendarias como la de Wilt Chamberlain (59 en 1961).

Un triple-doble para los libros de historia

La línea estadística del Joker parece sacada de un videojuego. Jokic lanzó 15 de 21 en tiros de campo (71,4%), encestó cuatro triples y fue casi perfecto desde la línea de libres con un impresionante 22 de 23. A esos números le añadió dos tapones y un liderazgo total en los momentos decisivos del partido.

Según destacó la cuenta oficial de la NBA, Jokic se convirtió en el primer jugador en la historia en registrar un partido de 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, una hazaña sin precedentes que eleva aún más su candidatura al MVP y refuerza su estatus como uno de los jugadores más dominantes de la era moderna.

Este fue además su segundo triple-doble en un partido de Navidad y el número 15 de la temporada, alcanzando los 179 en temporada regular a lo largo de su carrera, más 21 en playoffs.

La prórroga consagró al Joker

Si el partido ya era memorable en el tiempo reglamentario, la prórroga terminó de convertirlo en legendario. Tras el empate, Jokic se adueñó del alargue con una exhibición ofensiva pocas veces vista: 18 de los 27 puntos de Denver en la prórroga llevaron su firma.

Nikola Jokic Suns Nuggets Basketball / AP

Hasta ese momento, el récord de anotación en tiempo extra durante un Christmas Day pertenecía a Stephen Curry con 17 puntos. Jokic lo superó con autoridad, anotando dos triples clave, un tiro flotado y castigando sin piedad desde la línea de libres en los segundos finales para cerrar el marcador en 142-138.

Denver logró la victoria a pesar de jugar sin tres titulares, incluido Cameron Johnson, lesionado en la rodilla derecha apenas dos días antes. La ausencia de piezas importantes no impidió que los Nuggets mostraran carácter y se apoyaran en su líder para mejorar su récord a 22-8, ubicándose terceros en la Conferencia Oeste.

Edwards brilló, pero Jokic fue decisivo

Minnesota tuvo también a una figura estelar en Anthony Edwards, quien firmó 44 puntos y protagonizó una remontada heroica en el último tramo del tiempo regular. Los Timberwolves llegaron a estar 15 puntos abajo en los últimos cinco minutos y medio, pero Edwards lideró la reacción y clavó un triple con apenas 1,1 segundos restantes para forzar la prórroga.

En el inicio del tiempo extra, los Wolves parecían tomar el control con una racha de 9-0, incluyendo siete puntos rápidos de Edwards. Sin embargo, el destino del partido cambió cuando el escolta fue expulsado tras recibir dos faltas técnicas por protestar decisiones arbitrales, dejando a Minnesota sin su principal referencia ofensiva.

Una noche de Navidad para la eternidad

Antes del partido, Edwards había anticipado una gran actuación: “Voy a tener 30 puntos seguro. Podría tener 40. Pero va a ser una gran noche”. Lo fue, sin dudas, pero el verdadero protagonista terminó siendo Nikola Jokic.

El serbio no solo lideró una remontada épica, sino que escribió su nombre en la historia de la NBA con una actuación que ya se considera una de las mejores jamás vistas en un Christmas Day. Denver celebró una Navidad inolvidable, y el mundo del baloncesto fue testigo de otra obra maestra de El Joker, un jugador que parece decidido a redefinir lo imposible.