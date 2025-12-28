El Barça es el primero que asalta la cancha del Surne Bilbao

Estambul fue un accidente. Allí es donde el Barça encajó la primera y la segunda y última derrota de la era Xavi Pascual. Y en Bilbao se ha apuntado el equipo azulgrana el mérito de ser el primer equipo de la temporada que batía al Surne en Miribilla (66-71) y continuar la escalada hacia los cuatro primeros de la Liga Endesa que le convierta en cabeza de serie para la Copa del Rey.

El gran mérito del Barça recae en que avanza pese a las complicaciones del duro calendario que afronta. A Bilbao llegó sin Tornike Shengelia y Will Clyburn y tampoco pudo contar con Jan Vesely, con un cuadro gripal que le impidió jugar. El equipo de Pascual se apoya ahora por fuerza en los pequeños; el técnico, en particular, ha dado todo el mando a Tomas Satoransky, que ha renacido con la llegada del entrenador que le fichó en 2014. También ha reforzado el interés de Willy Hernangómez, con muchas menos lagunas.

Willy Hernangómez captura un rebote. / TOLGA BOZOGLU / EFE

Un Satoransky nunca visto enchufó cuatro triples seguidos en el primer cuarto y a continuación sus compañeros erraron ocho tiros hasta el siguiente acierto de Joel Parra. Ese parcial se cerró con los 12 puntos del base checo y 4 del pívot madrileño. Nadie les acompañaba. La ventaja del Surne (25-16) radicó en que hubo más jugadores que sumaron. Justin Jaworski compitió con Satoransky (tres triples sin fallo).

El checo falló su quinto intento después del descanso tras otra breve serie perfecta de dos. No cabía duda de que el aguante del base sería decisivo en la suerte del Barça por la irregularidad de los demás. Los demás se fueron despertando de la siesta. El primero fue Parra, luego Norris, más tarde Cale, finalmente Punter, cuando se cocía la victoria en el cuarto definitivo.

Nueve puntos arriba se colocó el Surne y siete fueron la mejor ventaja del Barça. Y el duelo no se decidió hasta el último minuto. El Barça tenía casi amarrada la victoria (60-68) pero se esfumó la ventaja (66-69) y se requirió un esfuerzo adicional que no echara por tierra el esfuerzo en una tarde muy irregular y de escaso acierto en el tiro.

Surne Bilbao, 66 - FC Barcelona, 71 Surne Bilbao: Pantzar (6), Hilliard (2), Normantas (5), Petrasek (8), Hlinason (7) -cinco inicial-; Jaworski (13), Krampelj (3), Frey (8), Bagayoko (14), Lazarevic (0). 5 de 24 triples (Jaworski, 3), 34 rebotes, 7 ofensivos (Bagayoko, 3), 10 asistencias (Krampelj, 3). Barcelona: Satoransky (16), Punter (7), Cale (9), Norris (8), Hernagómez (19) -cinco inicial-; Fall (4), Brizuela (0), Keita (0), Laprovittola (3), Parra (5), Marcos (0). 9 de 33 triples (Punter, 4), 35 rebotes, 10 ofensivos (siete jugadores con uno), 18 asistencias (Satoransky, 6). Parciales: 25-16, 8-18, 13-15, 20-22. Árbitros: Fernando Calatrava, Jorge Martínez, Carlos Merino. Pabellón: Bilbao Arena.

