Ya hay sanción de la NBA tras la pelea a tortas en el Pelicans - Suns
José Alvarado y Mark Williams protagonizaron una llamativa pelea en plena cancha para vergüenza de los presentes
EFE
La NBA sancionó este domingo con una suspensión de dos partidos a José Alvarado y otro a Mark Williams por su pelea a golpes durante el encuentro entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns.
El incidente ocurrió este sábado, durante el tercer cuarto de un partido que los Suns acabaron ganando por 114-123.
La explicación de la NBA
De acuerdo a la NBA, "el incidente comenzó cuando Alvarado cometió una falta defensiva sobre Williams, quien a su vez empujó a Alvarado por la espalda. Alvarado elevó entonces la tensión y los jugadores se enzarzaron en un altercado sobre la pista con intercambio de golpes".
En ese intercambio de golpes, un puñetazo de Alvarado impactó en la cara de Williams, que le saca una cabeza al puertorriqueño. Concretamente: 30 centímetros.
Alvarado cumplirá su sanción en los partidos de los Pelicans frente a los New York Knicks y los Chicago Bulls, mientras que Williams se perderá la visita a los Washington Wizards. La sanción también acarrea una suspensión de sueldo.
- Nico González: 'Guardiola exige mucho, pero luego juegas casi de memoria y empiezas a disfrutarlo
- Marcelo: 'Tenía tripa, no fui un atleta. Siempre he disfrutado de mi vida, no he sido de gimnasios ni dietas estrictas
- Meriton puede dar el enésimo golpe al prestigio del Valencia CF
- El mensaje de Loquillo en el Roig Arena: 'Tenéis al mejor entrenador de Europa
- Directo | ¡FINAAAL! Remontada y victoria emocionante de Valencia Basket ante Morabanc Andorra (84-79)
- David Villa, presente en el debut de su hijo en LaLiga FC Futures
- Desaparece, con tres de sus hijos, el entrenador del filial del Valencia CF Femenino, Fernando Martín
- El Valencia CF se mete en semifinales de LaLiga FC Futures tras ganar al FC Barcelona